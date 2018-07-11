Члены Ассоциации техуниверситетов РФ и КНР договорились об увеличении обменов студентами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Члены Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК) на международной промышленной выставке ИИНОПРОМ-2018 в Екатеринбурге подписали декларацию об увеличении студенческих обменов до 100 тыс. человек к 2020 году. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ), который параллельно с выставкой впервые проводит в эти дни в Екатеринбурге четвертый саммит ассоциации.

"Декларацию "Екатеринбургский диалог" подписали ректор Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Баумана Анатолий Александров и академик Китайской академии инженерных наук, проректор Харбинского технологического университета Жэнь Нанцы, они являются сопредседателями АТУРК с российской и китайской сторон соответственно. Согласно этой декларации, между членами предполагается укрепление научных и образовательных связей и увеличение студенческих обменов к 2020 году до 100 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе вуза, вопрос академической мобильности и экспорта российского образования также обсудят на Российско-Китайском форуме ректоров АТУРК, который в среду стартовал в Екатеринбурге в рамках программы четвертого саммита.

АТУРК учреждена в 2011 году совместными усилиями Харбинского политехнического университета и МГТУ им. Баумана с целью содействия развитию высшего образования. В ее состав входят 60 университетов обеих стран, из них - 51 университет-член ассоциации и девять университетов- наблюдателей. Ассоциация работает в пяти направлениях: обучение кадров, научные исследования, социальные услуги, культурное наследие, международное сотрудничество и обмен.

Четвертый саммит АТУРК включен в программу Российско-Китайского ЭКСПО, проходящего в Екатеринбурге параллельно с международной промышленной выставкой ИННОПРОМ-2018, в России он проводится впервые. Около 300 представителей вузов двух стран примут участие в программе саммита, в которую помимо российско-китайского форума ректоров "Екатеринбургский диалог" входит съезд координаторов университетов и научная конференция по альтернативной энергетике.

Ранее сообщалось, что на полях саммита члены ассоциации также договорились о сотрудничестве с одной из крупнейших китайских компаний в сфере телекоммуникаций Huawei по организации студенческих стажировок.