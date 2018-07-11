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Голикова поручила Росздравнадзору проверить клиники пластической хирургии в 2018 году

Общество
11 июля, 10:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Отчет о результатах данных мер должен быть предоставлен до 1 февраля 2019 года

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Росздравнадзору поручено провести внеплановые проверки медицинских организаций, проводящих вмешательства по профилю "пластическая хирургия", до конца 2018 года и отчитаться 1 февраля 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Ранее сообщалось о нескольких случаях нарушений оказания медицинской помощи в этой сфере, в том числе приведших к гибели пациентов. По данным секретариата, "только в 2018 году зафиксировано шесть летальных случаев после выполнения пациентам пластических оперативных вмешательств".

"В связи с этим было принято решение поручить Росздравнадзору обеспечить проведение в 2018 году внеплановых выездных проверок <...> в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность по работе (услуге) пластической хирургии, проверка которых не предусмотрена сводным планом проверок Росздравнадзора в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год", - говорится в сообщении секретариата.

Росздравнадзор должен отчитаться о результатах проведённых проверок до 1 февраля 2019 года "с представлением промежуточного доклада до 5 сентября".

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