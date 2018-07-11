Минпросвещения составило список самых востребованных направлений для выпускников школ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Более 30% выпускников школ выбирают для дальнейшего обучения в вузах математические и инженерные направления. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса, проведенного Минпросвещения РФ.

"По результатам опроса, в котором приняло участие более 5000 человек, в тройку лидеров вошли такие направления, как: науки об обществе (22,3%), инженерия и технологии (15,6%) и математика и естественные науки (15,5%)", - говорится в материалах. Около 5% опрошенных еще не определились с выбором.

В пятерку самых популярных направлений также вошли гуманитарные науки (их выбрали 11%) и медицинские (10,9%). Меньше всего, согласно опросу, выпускников школ интересует сельское хозяйство (1,9%) и педагогика (7,8%).

В этом году из школы выпускаются более 640 тыс. учащихся, и они могут на конкурсной основе рассчитывать на более чем 369 тыс. бюджетных мест в бакалавриате и специалитете.

Показатель доступности высшего образования для выпускников школ, по данным Минпросвещения, составляет 57%. Всего же с учетом магистратуры на грядущий учебный год выделено 514 тыс. бюджетных мест.