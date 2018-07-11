ВЦИОМ: почти две трети россиян верят в существование "мирового правительства"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Почти две трети россиян (67%) верят в реальность "мирового правительства". В 2014 году количество уверенных в его существовании составляло 45%, говорится в материалах исследования ВЦИОМ, опубликованных в среду.

Отрицают существование подобной структуры 24% опрошенных (32% в 2014 году). Больше всего верящих в существование "мирового правительства" в группе респондентов от 35 лет и старше (более 70%). Среди молодых людей (18-34 года) это число составляет 52-57%.

Треть верящих в существование некой группы, управляющей всем миром, не смогли аргументировать свою позицию. Около половины противников такой теории (45%) также не приводят доказательств своей точки зрения.

"Мировое правительство" враждебно относится к России, считают большинство респондентов (74%), верящих в его существование (57% в 2014 году). При этом 10% считают, что его действия соответствуют российским интересам (7% в 2014).

В числе участников этой группы чаще всего называют олигархов и финансистов (23%), руководство США (8%), политиков и глав государств (6%) и т. д. 2% и 1% опрошенных соответственно считают, что членами "мирового правительства" являются лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29-30 мая 2018 года. Объем выборки - 2 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.