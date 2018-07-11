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В Карелии число заболевших с подозрением на корь выросло до 14

Общество
11 июля, 11:59 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 11, июля. /ТАСС

Специалисты не исключают новые случаи заражений

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ПЕТРОЗАВОДСК, 11 июля. /ТАСС/. Число заболевших жителей Олонецкого района Карелии, у которых подозревают корь, увеличилось до 14, шесть из них госпитализированы, в том числе трое детей. Состояние всех заболевших удовлетворительное, ведется активная иммунизация жителей, сообщили в среду ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

"Данные лабораторных исследований с окончательным подтверждением, что это действительно корь, мы ожидаем в самое ближайшее время. По данным на сегодня, 10 июля, зарегистрировано 14 заболевших, шесть из них госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу, в том числе трое детей, двое из них - в возрасте до года. Состояние всех оценивается как удовлетворительное", - сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты не исключают новые случаи заражений, сейчас активно проводится иммунизация жителей. "Корь - это опасное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, единственный способ защиты - прививка. Те, кто соблюдает национальный календарь прививок - защищен, в данный момент ведется активная иммунизация тех жителей, которые по каким- то причинам оказались не привиты, возможно, отказались это сделать", - сообщили в управлении.

В ведомстве добавили, что Олонецкий районе граничит с Ленинградской областью, поэтому подозревается занос инфекции из-за пределов региона в период активного туристического сезона. "Неблагоприятная ситуация по кори складывается в Европе, на Украине, о чем мы неоднократно предупреждали население. Жители прививаются бесплатно, вакцины достаточно, минздрав Карелии организовал дополнительную поставку вакцины. Те, кто отказывался ранее от вакцины, сейчас бегут прививаться сломя голову", - сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

По информации пресс-службы правительства региона, прививочный кабинет принимает население и в выходные. Организован передвижной прививочный пункт, подворовые обходы, информирование населения. Лабораторные исследования проводит региональный центр Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера.

По данным Всемирной организации здравоохранения, корь остается одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всем мире. Большинство смертельных случаев происходит из-за осложнений, связанных с этой болезнью - это поражения центральной нервной системы (энцефалиты, менингоэнцефалиты), тяжелые инфекции дыхательных путей, пневмония.

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