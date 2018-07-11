Строительство концертного зала в московском парке "Зарядье" завершено

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду посетил здание концертного зала в столичном парке "Зарядье". Строительство здания завершено, передает корреспондент ТАСС.

Ранее сообщалось, что концертный комплекс в парке "Зарядье" откроется в 2018 году и будет включать два зала - на 1560 и 400 мест, а также студию звукозаписи.

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"Большое событие в культурной жизни Москвы. Окончено строительство концертного зала "Зарядье". Через неделю состоится "Урбан форум". И будет официальное открытие ко Дню города", - сказал мэр.

По его словам, в зале находится уникальное оборудование, которое позволяет полностью трансформировать зал и зрительские ряды. Также есть возможность трансляции выступлений на весь парк. Мэр выразил надежду, что концертный зал "Зарядье" понравится жителям и гостям Москвы и станет для них новым культурным центром.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей в него стал с 11 сентября. Это первый крупный парк, созданный в столице за последние 70 лет. На территории представлены характерные для России ландшафтные зоны. В парке находятся концертный зал, "Парящий мост", научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.