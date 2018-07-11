Путин посетил Валаам в день памяти основателей обители преподобных Сергия и Германа

ОСТРОВ ВАЛААМ /Республика Карелия/, 11 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл на Валаам в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа. Глава государства вновь посетил монастырь, который является одним из самых почитаемых в России.

Ровно год назад 11 июля 2017 года президент тоже посещал Валаам и провел здесь два дня. Как отметил тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент "давно держит под своим контролем и в поле зрения проблемы монастыря [на Валааме]: и в плане хозяйственной деятельности помогает, и в плане решения других вопросов".

Позже в документальном фильме "Валаам", который вышел на телеканале "Россия 1", Путин отметил большое значение обители и православия в целом и даже сравнил православие с идеологией коммунизма. Глава государства также подчеркнул большую роль Русской православной церкви в единении людей во все времена, даже в эпоху советского богоборчества.

Говоря об истории обители в XX веке, президент подчеркнул: "В эти тяжелейшие дни Гражданской войны и богоборчества потом, когда были заложены вот эти семена раскола в российском обществе, семена единения всегда оставались с нами, как раз в первую очередь благодаря Русской православной церкви". Он напомнил, что в советские годы офицеры Красной армии перед вводом войск на Валаам позволили монахам спокойно покинуть обитель и вывезти все святыни. "Это лучшее свидетельство того, что семена единения, объединения - они никогда нас не покидали", - отметил глава государства. "Теперь, как вы видите, это то, чем может гордиться не только церковь, но и страна в целом, - констатировал он. - Мы возродили храм монастыря и небольшие церквушки на островах [Валаамского архипелага]".

Валаамские святыни

Согласно местному преданию, еще святой апостол Андрей Первозванный разрушил на Валааме капища и воздвиг крест, а во времена крещения Руси на остров пришли преподобные Сергий и Герман. Валаамские чудотворцы были греческими священниками-иноками, пришедшими в Х веке во владения Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами. Древние новгородские летописи сообщают об обретении мощей преподобных Серия и Германа и перенесении их в Новгород в 1163-1164 годах. Именно тогда состоялось местное прославление основателей Валаамского монастыря и было положено начало их церковному почитанию. В 1819 году священный синод определил днем памяти преподобных Сергия и Германа 28 июня (11 июля по новому стилю).

Обретение Валламской иконы Божией Матери считается одним из поздних чудесных обретений православных христианских святынь, случившимся 120 лет назад. Икона написана в 1878 году валаамским иеромонахом Алипием (Константиновым). В ту пору иконописцу, тогда еще просто послушнику Валаамского монастыря, которого долго не постригали, тем самым проверяя его смирение, стойкость и уверенность в правильно выбранном монашеском пути, было 27 лет. Ему доверили написать икону пресвятой Богородицы для трапезной церкви Успения. Образ долгое время находится в Успенской церкви, но потом затерялся в монастыре, пока не произошло его чудесное обретение. В годы Первой мировой войны Валаамская икона Божией Матери открылась как заступница русского войска. Эта икона почитается как покровительница воинов, мученически пострадавших за веру и как защитница православной веры.

Сегодня Валаамский монастырь насчитывает более 200 насельников. В 2002 году был создан попечительский совет по восстановлению Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. За последние годы полностью отреставрирован Спасо-Преображенский собор с восстановлением уникальных росписей верхнего храма. По архивным чертежам восстановлены деревянные резные иконостасы нижнего и верхнего храма, киоты и паникадила. Также полностью воссозданы другие храмы и скиты.

Валаамский монастырь имеет статус ставропигиального и подчиняется непосредственно Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ежегодно обитель посещают более 100 тыс. паломников и туристов.

Валаам - самый большой из нескольких десятков островов архипелага в северной части Ладожского озера (Карелия).