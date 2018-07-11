Жители Амурской области смогут получить консультацию священника по телефону

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июля. /ТАСС/. Жители Амурской области смогут задать вопрос, связанный с церковной тематикой. Это стало возможным благодаря проекту "Православная диспетчерская", который заработал в благовещенском храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Об этом сообщил ТАСС священник Святослав Шевченко.

"Технологии развиваются, и церковь должна этим пользоваться во благо. Из опыта я вижу, что у многих людей есть психологический барьер обратиться к священнику лично, им сложно начать разговор. Взяв телефонную трубку и совершив звонок или отправив сообщение, эта проблема будет решена. Это одна из задач проекта "Православная диспетчерская", - сказал он.

Без участия священника будут даны ответы на вопросы, как заказать отпевание, какую молитву прочесть, можно ли пригласить в больницу к родственнику священнослужителя и другие.

Поговорить с батюшкой можно будет при необходимости решить проблему душевного характера. "По телефону исповедоваться нельзя, только очно. Поэтому по телефону мы сможем откровенно поговорить и при необходимости пригласить человека на исповедь", - добавил священник.