Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жители Амурской области смогут получить консультацию священника по телефону

Общество
11 июля, 12:25 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 11, июля. /ТАСС

В регионе начал действовать проект "Православная диспетчерская"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАCC

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июля. /ТАСС/. Жители Амурской области смогут задать вопрос, связанный с церковной тематикой. Это стало возможным благодаря проекту  "Православная диспетчерская", который заработал в благовещенском храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Об этом сообщил ТАСС священник Святослав Шевченко.

"Технологии развиваются, и церковь должна этим пользоваться во благо. Из опыта я вижу, что у многих людей есть психологический барьер обратиться к священнику лично, им сложно начать разговор. Взяв телефонную трубку и совершив звонок или отправив сообщение, эта проблема будет решена. Это одна из задач проекта "Православная диспетчерская", - сказал он.

Без участия священника будут даны ответы на вопросы, как заказать отпевание, какую молитву прочесть, можно ли пригласить в больницу к родственнику священнослужителя и другие. 

Поговорить с батюшкой можно будет при необходимости решить проблему душевного характера. "По телефону исповедоваться нельзя, только очно. Поэтому по телефону мы сможем откровенно поговорить и при необходимости пригласить человека на исповедь", - добавил священник.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Амурская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внук Брежнева умер в Крыму
2
Глава комитета Госдумы Нилов внесет поправку о выходе женщин на пенсию в 60 лет
3
Строительство участка "Тавриды" в Крыму приостановили после обнаружения большой пещеры
4
СМИ: Греция высылает двух российских дипломатов
5
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
6
МИД России пообещал зеркальные меры в связи с высылкой из Греции российских дипломатов
7
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!