Императорский маршрут в Псковской области откроется в сентябре

ПСКОВ, 11 июля. /Корр. ТАСС Алексей Семенов/. Жители и гости Псковской области в этом году смогут посетить места, связанные с пребыванием членов императорской семьи Романовых. В сентябре в регионе откроется "Императорский маршрут" в рамках одноименного национального туристического проекта, сообщила ТАСС директор туристского информационного центра Псковской области Анна Ремова.

Ранее сообщалось, что проект "Императорский маршрут" реализуется под эгидой Министерства культуры РФ совместно с фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО). Он охватывает места пребывания царской семьи и проходит через Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Псков, Киров, Пермь, Екатеринбург, Алапаевск, Тобольск, Тюмень и Омск.

"Императорский маршрут" по Псковской области прошел процедуру оценки федеральными экспертами. Приобрести этот тур можно уже сейчас, но нам нужно время, чтобы исправить недостатки, например, привести в порядок указатели на дорогах. С сентября этот маршрут уже будет запущен официально и по нему поедут первые экскурсии. Мы уверены, что он привлечет внимание в том числе зарубежных гостей, ведь династия имела большие связи за рубежом и приводила Российскую империю к мировому лидерству", - сказала собеседница агентства.

Российский император Николай II в вагоне царского поезда на железнодорожном вокзале на станции Дно в Псковской области 2 марта 1917 года подписал отречение от престола. Тем самым в России закончилась эпоха правления династии Романовых.

Ремова пояснила, что "Императорский маршрут" в Псковской области предлагает туристам пройти по стопам последнего российского императора в преддверии судьбоносного решения, оказавшего огромное влияние на ход русской истории. "Маршрут рассчитан на детей и семьи с детьми, пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями, пройтись по нему смогут и иностранные туристы", - уточнила директор туристского информационного центра региона.

О маршруте

Императорский маршрут в Псковской области проходит через город Псков, поселки Дно, Елизарово и Выбуты, продолжительность путешествия составляет два дня.

Туристы смогут посетить ряд архитектурных памятников, которые свидетельствуют о связи царской семьи с Псковом и окрестностями. Например, один из объектов, который включен в маршрут, - это здание бывшего Епархиального училища, где в годы Первой мировой войны располагался госпиталь общины сестер милосердия св. Евгении, в штате которого числилась великая княгиня Мария Павловна.

Кроме того, туристы смогут посетить псковский филиал музея Октябрьской железной дороги, где имеются экспонаты, связанные с отречением Николая II от престола. Например, подлинный телеграфный аппарат Морзе, который находился на Псковском вокзале в те роковые дни.

Предварительная стоимость тура для групп от 10 человек составляет 6200 рублей на человека. В стоимость включено проживание в гостинице, питание, транспортное и экскурсионное обслуживание.