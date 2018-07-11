Президент WorldSkills International впечатлен уровнем подготовки российской молодежи

КАЗАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Президент WorldSkills International Саймон Бартли впечатлен уровнем подготовки российских молодых профессионалов. Об этом он сообщил журналистам в среду в ходе рабочей поездки в Казань.

"Я наблюдал за тем как развивалась российская команда, я могу однозначно сказать, без каких-либо сомнений, я впечатлен способностями молодых россиян, обученных российскими профессиональными образовательными учреждениями и соответствующими центрами. Я считаю, что на домашней площадке российская команда будет вести себя так же, как и российская футбольная команда, она превзойдет ожидания болельщиков своей страны", - сказал он.

Бартли также ожидает, что чемпионат мира по стандартам профессионального мастерства, который пройдет в Казани в 2019 году, посетят 250 тыс. зрителей.

"Мы ожидаем 250 тыс. посетителей за три с половиной дня конкурсов на площадке. Люди, которые своими глазами видят применение навыков (на площадке - прим. ТАСС), они уезжают изменившимися. Это дает возможность увидеть мастерство конкурсантов. Не стоит забывать, что там можно увидеть людей, которые выполняют задания на самом высоком уровне мастерства на планете", - отметил он.

Первый заместитель министра образования и науки Татарстана Андрей Поминов напомнил, что на чемпионате мира по стандартам профессионального мастерства WorldSkills в 2013 году в Лейпциге (Германия) только что присоединившаяся к движению Россия не взяла ни одной медали, а на прошлом в Абу-Даби (ОАЭ, 2017 год) стала пятой в медальном зачете. "Это действительно впечатляющий результат. И дело даже не в результате, а в прогрессе, в динамике", - отметил он.

Опыт ЧМ-2018

По словам главы WorldSkills International, опыт проведения ЧМ-2018 поможет в организации WorldSkills в Казани.

"То, как этот город и ваша страна приняли ЧМ. Следующее наше соревнование будет основываться на этом опыте. Я бы хотел привести пример с посещения фан-зоны вчера. Волонтеры, молодые люди из Казани и Татарстана, то, как они работали как волонтеры - они работали в качестве послов от молодежи, от вашей страны. Они работали на самом высоком уровне", - сказал Бартли.

Волонтеры турнира

В свою очередь заместитель генерального директора Дирекции спортивных и социальных проектов, которая занимается организацией чемпионата в Казани, Эмиль Губайдуллин добавил, что будет разработана специальная программа для посетителей, которая в том числе будет включать различные профориентационные и интерактивные площадки, где они смогут сами попробовать себя в тех или иных навыках. Кроме того, их ждет обширная деловая и культурно-развлекательная программа.

Губайдуллин также добавил, что на чемпионате будут работать более 2,5 тыс. волонтеров.

"Отдельно ведется большая работа по волонтерской линии, более 2,5 тыс. волонтеров планируется привлечь к мировому чемпионату. При этом это будут волонтеры не только из Казани. Старт волонтерской программы был дан в Сочи на Всемирном фестивале молодежи в прошлом году", - сказал он.

По словам Губайдуллина, уже подано более 5 тыс. заявок от желающих стать волонтерами из 32 стран мира. Он добавил, что по всей России создано 15 ресурсных центров, которые занимаются подготовкой добровольцев для чемпионата.

Наследие WorldSkills

Губайдуллин подчеркнул, что в Татарстане разрабатывают программу использования наследия чемпионата WorldSkills.

"[Сейчас] разрабатывается программа наследия мирового чемпионата, на одном из кластеров международного выставочного центра... сейчас пока разрабатывается концепция создания всероссийского центра развития профессиональных компетенций, который станет передовым флагманом, где будут разрабатываться новые методики подготовки специалистов, производиться обучение представителей других субъектов РФ, будет тестироваться все лучшее оборудование", - сказал он.

По словам Бартли, главным наследием чемпионата для России и Татарстана будет улучшение профессиональной подготовки и мастерства. "Мне кажется, чтобы мы все осознали, что реальная выгода для Казани, Татарстана и России от проведения чемпионата, заключается в наследии, которое он оставит после себя... наследии, которое улучшает вопросы профессиональной подготовки и профессионального мастерства", - сказал он.

О движении

WorldSkills - международное некоммерческое движение, созданное в 1946 году для повышения престижа рабочих профессий и развития профобразования путем проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills будет проходить в Казани с 29 августа по 3 сентября 2019 года. Город выиграл право проведения чемпионата мира WorldSkills-2019 на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу 11 августа 2015 года.