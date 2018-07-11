В ООН заявили о необходимости направить гуманитарную помощь в КНДР

ТАСС, 11 июля. КНДР испытывает потребность в гуманитарной помощи, на что указывают "явные свидетельства". Об этом заявил в среду заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, прибывший в понедельник с рабочим визитом в эту страну.

На видео, которое было размещено в его Twitter, Лоукок отметил, что увидел в КНДР "явные свидетельства потребности в гуманитарной помощи". По его словам, более половины детей в сельской местности не имеют доступа к чистой воде. Кроме того, "около 20% детей в стране страдают от недоедания".

➡️ Malnutrition

➡️ Contaminated water

➡️ A lack of medicine



There are many needs here in #NorthKorea (DPRK), and thankfully, access for humanitarians is improving.



Here is a re-cap of my first day here: pic.twitter.com/dHLEJNXxP8 — Mark Lowcock (@UNReliefChief) 10 July 2018

Лоукок также сообщил, что в одной из больниц, которые он посетил, на лечении находятся 140 пациентов, страдающих от туберкулеза, однако лекарств хватает для оказания помощи только 40 из них. В то же время заместитель генсека ООН отметил, что в вопросе доступа гуманитарных работников для оказания помощи нуждающимся наблюдаются положительные изменения.

Во вторник заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что Лоукок прибыл с рабочим визитом в КНДР, чтобы провести встречи с представителями властей КНДР и получить лучшее представление о гуманитарной ситуации в стране.