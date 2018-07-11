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Патриарх Кирилл назвал монастырскую жизнь примером для всего общества

Общество
11 июля, 13:30 UTC+3 ВАЛААМ Карелия/ 11, июля. /ТАСС

По словам предстоятеля Русской православной церкви, монашеская жизнь отвергает понятие личной выгоды и направлена на развитие и процветание всей общины

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в центре) и президент РФ Владимир Путин во время посещения Спасо-Преображенского Валаамского монастыря

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в центре) и президент РФ Владимир Путин во время посещения Спасо-Преображенского Валаамского монастыря

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ВАЛААМ /Республика Карелия/, 11 июля. /ТАСС/. Монашеская жизнь, лишенная личной выгоды, должна стать примером для человеческого общества, сказал в среду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе Валаамского ставропигиального мужского монастыря в День памяти святых преподобных Сергия и Германа Валаамских.

"В истории философии известны имена мыслителей, которые мечтали о солидарном обществе. Сама идея солидарного общества является очень светлой и правильной. И в этом смысле опыт и пример монастырей является замечательным свидетельством, что община людей, объединенная верой и идеей, способна построить реально солидарное общество", - сказал он.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, монашеская жизнь отвергает понятие личной выгоды и направлена на развитие и процветание всей общины. "Вся хозяйственная деятельность, в которую вовлекается монах, не имеет ничего общего с его личными материальными интересами. Ни один монах не совершает послушания ради своей собственной выгоды, обогащения. Он совершает послушания для блага всей монашеской общины", - подчеркнул патриарх.

Он напомнил, что монастыри всегда играли особую роль в общественной жизни страны. "Монастыри всегда являлись оплотами общественной жизни людей, образцами ведения хозяйства, храмовая архитектура отличалась особой красотой. Пример монастырей, как в прошлом, так и в настоящем, может помочь людям выработать правильное отношение и правильный взгляд на свое участие в жизни всего народа и общества", - отметил предстоятель Русской православной церкви.

"Все мы укоренены в нашем прошлом, в нашей духовной и материальной культуре, созданной под влиянием православной церкви, а потому опыт православия и сегодня может помогать людям не только в устроении своей личной жизни, но и жизни общественной", - добавил патриарх.

В богослужении участвовал президент России Владимир Путин. После службы он поклонился мощам основателей Валаамского монастыря и пообщался с патриархом.

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