На Юге России установилась сильная жара

ТАСС, 11 июля. Сильная жара установилась на Юге России - в Краснодаре 10 июля был побит температурный рекорд 71-летней давности, в некоторых районах Волгоградской области гибнут посевы, а в Астраханской области из-за 40-градусной жары плавится асфальт, поэтому дорожники ограничили движение фур по дорогам региона в дневное время. Такая погода продержится как минимум до конца недели.

"Накануне, 10 июля, в Краснодаре был установлен рекорд максимальной среднесуточной температуры - 38 градусов. Последний раз такая жаркая погода с температурой 37,6 градуса зафиксирована 10 июля 1947 года. Также вчера были обновлены рекорды в Анапе (Краснодарский край), Минеральных Водах и Кисловодске (Ставропольский край). Не исключено, что и сегодня в некоторых населенных пунктах Южного федерального округа будут обновлены такие температурные рекорды", - рассказал ТАСС ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Он отметил, что прогнозы пока неутешительные: жаркая погода с превышением среднестатистических температур в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (ЮФО и СКФО) на 2-6 градусов продержится как минимум до конца недели. "Кардинального изменения погоды в СКФО и ЮФО до конца недели ждать не приходится, лишь с начала будущей недели ожидается, что жара начнет спадать", - уточнил Леус.

ЧС из-за засухи

По данным пресс-службы администрации Волгоградской области жара, засуха и суховей стали причинами гибели посевов сельскохозяйственных культур в 19 из 33 сельских районов региона. Как уточнили в Южном региональном центре МЧС, "режим ЧС на всей территории Волгоградской области не вводился, он введен только на территории этих 19 районов, где наблюдается засуха и где есть гибель посевов".

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В южных районах Астраханской области более месяца не было дождей, при этом температура воздуха последние 25 дней повышалась до 40 градусов. Как сообщили ТАСС в областном министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности, в регионе в ближайшие дни скорее всего будет введен режим ЧС из-за засухи. "Ущерб, наверное, будет колоссальный, пока идет его оценка. Очень надеемся на помощь федерального центра в качестве компенсаций для фермеров", - сказали в Минсельхозе.

Власти Калмыкии из-за засухи ввели накануне режим ЧС в восьми районах республики, где зафиксирована гибель яровых, озимых культур. Кроме того, из-за засухи ущерб может быть нанесен стратегической отрасли региона - животноводству, которое в республике пастбищного типа, в степи трава сохнет, и может возникнуть нехватка кормов. 11 и 12 июля в Калмыкии температура воздуха может подняться до плюс 42 градусов. Ранее в регионе по распоряжению главы Калмыкии Алексея Орлова в связи с установившейся жаркой погодой рабочий день был сокращен на один час.

В Адыгее планируется введение ЧС по засухе, сообщил ТАСС руководитель гидрометцентра республики Александр Митров. "У нас комплекс неблагоприятных метеоявлений - это и атмосферная, и почвенная засуха. Сегодня по прогнозам самый жаркий день - температура поднимется до 39 градусов, в четверг [12 июля] жара сохранится, а вот к концу недели мы ожидаем понижение температуры, возможны осадки", - сказал он.

Установившаяся в республике, где порядка 62% дохода приходится на аграрный сектор, засуха не оправдает прогнозов на урожай яровых культур, сделанных экспертами ранее. Как прокомментировала ТАСС руководитель отдела растениеводства и земледелия минсельхоза республики Эмма Абрегова, "ожидаемого урожая не будет: от засухи в республике пострадали все посевы яровых - зерновые, технические, овощные, за исключением фруктовых садов, которые выращиваются по итальянской технологии капельного орошения".

Как спасаются от жары

Гости и жители Астрахани и Волгограда спасаются от жары в фонтанах или на берегах водоемов. После 11 часов на улицах этих городов малолюдно, люди прячутся в тени. Главные летние атрибуты у местных жителей - кепки, панамки, солнечные очки, бутылка с водой и мороженое. Пользователи интернета выкладывают в соцсети фотографии термометров, которые в тени превышают отметку в 45 градусов, а на солнце - в 60 градусов.

В Астрахани уже наблюдается небольшой рост числа вызовов скорой помощи, в основном из-за обострения на фоне жары хронических заболеваний. Из-за жары в регионе была отменена большая часть развлекательных мероприятий на открытых площадках. Полицейские раздают воду водителям, на автотрассе Москва - Астрахань дежурят медики Территориального центра медицины катастроф.

Черное море теплеет

В Краснодарском крае с начала недели установилась 40-градусная жара, по черноморскому побережью из-за высоких температур было объявлено экстренное предупреждение. Однако в этой жаре есть и позитив для туристов: прогреется вода в море. Температура в районе Новороссийска еще в выходные была плюс 13 градусов, а в Анапе из-за холодной воды купание было и вовсе запрещено.

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В Сочи температура морской воды составляет плюс 27,4 градуса. "Повышение температуры после апвеллинга (подъема глубинных вод к поверхности моря или океана - прим. ТАСС) началось вечером 4 июля, уже к вечеру 5 июля она превысила отметку плюс 20 градусов", - уточнил представитель местного гидрометцентра.

Есть в Сочи места, где можно найти спасение от изнуряющей жары - это горы Красной Поляны, где сохранились небольшие снежники. "Температура воздуха здесь, на высоте около 2 тыс. м над уровнем моря, вполне комфортная - плюс 20 градусов. Прохладно и на пике Черная Пирамида, расположенном на отметке 2375 над уровнем моря, куда легко можно добраться на открытой канатной дороге", - рассказали ТАСС в пресс-службе курорта "Горки город".

При этом установившаяся на Кубани засуха уже привела к проблемам - например, в Геленджике со среды вода в дома будет подаваться по графику, так как часть скважин водозабора пересохла.

Экстренное предупреждение о сильной жаре объявило в среду ГУ МЧС по Ростовской области, хотя в Ростове-на-Дону утром прошел дождь. По данным ростовского гидрометцентра, во второй половине дня 11 и 12 июля по южных районах Ростовской области ожидается до плюс 41 градуса.