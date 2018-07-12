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В Гусь-Хрустальном установили томограф за 45 млн рублей

Общество
12 июля, 15:52 UTC+3 ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ область/ 12, июля. / ТАСС

Средства выделили из резервного фонда президента РФ

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ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ /Владимирская область/, 12 июля. / ТАСС/. Мультиспиральный компьютерный томограф (МСКТ) за 45 млн рублей, средства на приобретение которого в конце 2017 года выделили из резервного фонда президента РФ, открыли в четверг в городской больнице Гусь-Хрустального, передает корреспондент ТАСС. По данным властей региона, аппарат позволит на 30% увеличить количество подобных исследований в регионе.

"Томограф приобретен за счет средств резервного Фонда президента России. <…> Это новейший аппарат, который позволяет при помощи одного исследования установить точный диагноз", - сообщила журналистам губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

Томограф позволит проводить диагностику инсультов, черепно-мозговых травм, своевременно выявлять онкологические заболевания и прочие патологии. Ранее пациентам Гусь-Хрустальной городской больницы приходилось преодолевать более 70 километров, чтобы приехать на процедуру во Владимир.

Как уточнил ТАСС директор областного департамента здравоохранения Александр Кирюхин, ежегодно аппарат сможет проводить до 5 тыс. исследований, что на 30% увеличит возможности региональных государственных медучреждений.

"Это 64-срезовый томограф, которых в области совсем немного. Есть такой аппарат в областном онкодиспансере и в областной клинической больнице. Гусь-Хрустальный стал первым районным центром региона, где появился свой аппарат МСКТ", - уточнил ТАСС Кирюхин.

Как пояснил директор департамента, сейчас областные власти прорабатывают вопрос о закупке подобного оборудования в больницы Владимира, Мурома и Александрова.

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