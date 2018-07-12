Мусорные полигоны КБР рекультивируют в 2019 году за счет федерального бюджета

НАЛЬЧИК, 12 июля. /ТАСС/. Три полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) рекультивируют в 2019 году в Кабардино-Балкарии (КБР) за средства федерального бюджета, сообщил в четверг министр природных ресурсов и экологии региона Ильяс Шаваев.

"Три мусорных полигона, расположенных в Терском, Майском районах и городе Баксане КБР, помимо того, что включены в государственный реестр, теперь включены и на финансирование на 2019 год из федерального бюджета. Это огромный прорыв, думаю, что на следующий год совместными усилиями мы, во-первых, займемся утилизацией этих несанкционированных свалок, а рекультивация даст большой импульс экологическому состоянию республики", - сказал Шаваев на заседании межведомственной комиссии по анализу санитарного состояния муниципальных образований региона по итогам II квартала 2018 года.

Министр не уточнил, сколько средств будет направлено на эти цели, напомнив, что, согласно указа президента страны, до 2024 года в районе городских поселений нужно рекультивировать все незаконные свалки.

Кабардино-Балкария включена в число 17 регионов, вошедших в пилотный проект на получение субсидий в размере 42 млн рублей из федерального бюджета на софинансирование мероприятий в области обращения с отходами с 2018 по 2020 годы.

В республике в 2017 году запустили несколько объектов по переработке и складированию мусора: модернизированный Прохладненский полигон на 50 тыс. тонн, в Урванском районе заработало мусоросортировочное производство на 100 тыс. тонн, также в прошлом году в КБР впервые стали собирать мусор раздельно.

Согласно кадастру отходов республики, который ведется министерством природных ресурсов и экологии региона, в КБР эксплуатируются 112 свалок (пункты временного размещения отходов) и 2 полигона, внесенные в госреестр объектов размещения отходов, мусоросортировочный завод мощностью 100 тыс. тонн в год.