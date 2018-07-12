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РПЦ и Минобороны открыли выставку работ военных фотографов

Общество
12 июля, 16:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

В военном ведомстве отметили, что в снимках отразилась преемственность традиций взаимодействия русской армии и Русской православной церкви

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и руководство Минобороны РФ открыли в столичном храме в Лефортове выставку работ военных фотографов "Окна Мужества". Об этом сообщили в четверг в военном ведомстве.

"В четверг после праздничного богослужения в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла в одноименном храме в Лефортово состоялось торжественное открытие выставки "Окна Мужества", где представлены яркие работы военных фотографов, отразивших в своих снимках преемственность традиций взаимодействия русской армии и Русской православной церкви", - говорится в сообщении.

В открытии выставки приняли участие патриарх Кирилл, начальник главного управления кадров Минобороны генерал-полковник Виктор Горемыкин, военный комендант города Москвы генерал-лейтенант Евгений Селезенев, начальник главного управления по работе с личным составом полковник Михаил Барышев и начальник рекламно-информационного агентства "Армия России" Андрей Боровик.

"Акция Минобороны России "Окна Мужества" проводится в рамках государственной программы патриотического воспитания граждан России, которая раскрывает жизнь современной армии и ее историю. Первая фотовыставка в рамках проекта состоялась на Гоголевском бульваре в 2013 году в Москве", - уточнили в военном ведомстве.

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