Госдума просит МЧС дать оценку действиям властей Забайкалья при наводнении в регионе

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Госдума поручила комитету по безопасности и противодействию коррупции запросить информацию у МЧС о соблюдении властями Забайкальского края и города Читы закона о защите населения от чрезвычайных ситуаций. Соответствующее протокольное поручение подготовили лидер справороссов Сергей Миронов и его коллега по фракции Дмитрий Ионин.

Парламентарии отмечают, что режим чрезвычайной ситуации из-за паводков был введен в регионе 9 июля этого года. Однако, по словам справороссов, пострадавшие от наводнения жители Читы сообщают, что не получили предупреждений ни от органов власти, ни от МЧС, в результате чего им пришлось в ночь на 10 июля вплавь выбираться из затопленных квартир.

"На местах происшествия люди жалуются на бездействие спасателей и местных органов власти", - указывают депутаты.

"Просим поручить комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции запросить в МЧС России информацию о соблюдении требований закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" органами государственной власти, органами местного самоуправления и территориальными органами МЧС в условиях сложившейся чрезвычайной ситуации в Забайкальском крае", - говорится в документе.