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Госслужащим Карелии отменили "золотые парашюты" до 2024 года

Общество
12 июля, 16:08 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 12, июля. /ТАСС

Их размер в зависимости от выслуги лет и классного чина достигал до 10 окладов, у некоторых эти выплаты составляли около 1 млн рублей

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ПЕТРОЗАВОДСК, 12 июля. /ТАСС/. Карельским госслужащим до 1 января 2024 года отменены выплаты единовременного поощрения при выходе на пенсию или так называемые "золотые парашюты", размер которых доходил у некоторых до 10 окладов. Такие поправки одобрили в окончательном чтении депутаты законодательного собрания республики, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского парламента по итогам заседания.

"Закон одобрен в окончательном чтении. До 1 января 2024 года в Карелии приостановлены выплаты госслужащим при выходе на пенсию. Их размер в зависимости от выслуги лет, классного чина достигал до 10 окладов, у некоторых эти выплаты составляли около 1 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

Законопроект инициировал глава Карелии Артур Парфенчиков, предложив приостановить выплаты до 1 января 2019 года. Однако депутаты предложили увеличить срок действия запрета на шесть лет до 1 января 2024 года. Глава и правительство региона эту поправку поддержали.

"Закон вступит в силу после подписания главой республики и официального опубликования", - добавили в карельском парламенте. Какую экономию это в итоге принесет региональном бюджету, назвать затруднились, поскольку сумма зависит от многих условий - от количества вышедших на пенсию чиновников, их заслуг.

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