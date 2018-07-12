Минпросвещения: нацпроект "Образование" поставит задачу 70 вузам войти в мировые рейтинги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Национальный проект по образованию, обсуждение положений которого планируется завершить в ближайшие месяцы, поставит новую задачу российским университетам - до 80 из них должны будут войти в мировые рейтинги. Об этом заявил в четверг директор департамента госполитики в сфере высшего образования Минпросвещения Александр Соболев, выступая на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018.

"В проекте "Образование" сейчас предполагается девять федеральных проектов, девять крупных задач. Общую рамку проекта будет держать Министерство просвещения, а Министерство науки и высшего образования будет отвечать в основном за два крупных федеральных проекта. Один из них называется "Новые университеты", в этом проекте будет три составных части - экспорт, модернизация образовательных программ, в первую очередь, практикоориентированность и структурность организационных решений, связанных с зонами развития", - отметил Соболев.

По его словам, целевые показатели "Проекта 5-100", который предполагает вхождение не менее пяти вузов в топ-100 мировых рейтингов, будут включены в проект "Новые университеты", более того, задачи планируется усложнить. "Если говорить о ключевых измерениях, то это увеличение примерно в три раза количества иностранных студентов, вхождение 70-80 российских университетов в мировые рейтинги и довольно серьезное изменение в области образовательных программ и технологий", - сказал Соболев.

Он добавил, что в нацпроекте по науке будет пять проектов. "Один проект - "Кооперация с промышленными предприятиями региона" и второй - "Кадры, экономика и инновации". Основная рамка - это создание 15 научно-образовательных центров к 2024 году, которые строятся на новой организационной форме взаимодействия университетов, промышленных предприятий и научных организаций", - пояснил глава департамента.

Соболев отметил, что планируемые мероприятия и целевые показатели будут построены таким образом, что результатом будет кратное увеличение эффективности технологической деятельности. "Речь идет о повышении эффективности примерно от пяти до 10 раз, и это доля промышленных предприятий, которые включаются в подобного рода действия, вклад в создание инфраструктуры конкретных органов управления на территории субъектов и так далее", - уточнил он.

Глава департамента указал, что нацпроект по образованию главным образом будет решать задачи по конкурентоспособности российской системы, нацпроект по науке - способствовать технологическому прорыву. "Я не думаю, что буду раскрывать сейчас больше деталей, сейчас идет экспертное обсуждение, которое продлится месяц или два, но общий контур примерно понятен", - заключил чиновник.