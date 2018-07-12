Российские школьники завоевали шесть медалей на Международной математической олимпиаде

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российские школьники завоевали пять золотых и одну серебряную медаль на Международной математической олимпиаде. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минпросвещения.

"Сборная команда российских школьников показала блестящий результат на завершающейся 59-й Международной математической олимпиаде в городе Клуж (Румыния). Российские школьники завоевали пять золотых и одну серебряную медаль, выведя нашу команду в тройку лучших по итогам олимпиады", - отметили в пресс-службе.

В Минпросвещения добавили, что всего в состязании приняли участие 116 команд из разных стран мира. В прошлом году сборная России остановилась на 11 месте.

В этот раз в российскую команду вошли шесть школьников: Марат Абдурахманов из Челябинска, Артур Герасименко и Егор Рябов из Москвы, Станислав Крымский и Владимир Петров из Санкт-Петербурга и Сергей Лучинин из Кирова. Руководителем сборной, как и в прошлом году, выступил доцент кафедры высшей математики МФТИ, кандидат физико-математических наук Назар Агаханов.

Международная математическая олимпиада (ММО) - чемпионат мира по математике среди школьников старших классов, состязание проводится каждый год в одной из стран-участниц. Первая MMO прошла в 1959 году в Румынии с участием семи стран. В последние годы количество стран-участниц ММО превышает 100 государств. Участникам олимпиады предлагается решить шесть задач (по три задачи в день в течение двух дней подряд). Задачи выбираются из разных областей школьной математики, главным образом из геометрии, теории чисел, алгебры и комбинаторики.

Год назад на Международной математической олимпиаде в Рио-де-Жанейро российские школьники получили одну золотую, три серебряных и две бронзовых медали.