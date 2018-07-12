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Эксперты ОНФ передали в правительство более 300 предложений по выполнению майского указа

Общество
12 июля, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Раньше Народный фронт давал заключения лишь по итогам исполнения поручений президента

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) подготовили более 300 предложений по реализации 12 национальных проектов и национальных программ, которые разрабатывает правительство согласно новому майскому указу президента России Владимира Путина. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе движения.

"По 12 направлениям нового майского указа Народный фронт готовил более 300 подробных предложений. За июнь только от федеральных экспертов было получено более 2,5 тыс. предложений в национальные проекты и программы, при этом в обсуждении приняли участие более 800 таких экспертов", - отмечается в сообщении.

"Весь июнь наши активисты анализировали и отбирали предложения во время многочисленных экспертных совещаний. Для нас это новый формат работы. Раньше Народный фронт давал свои заключения уже по итогам исполнения поручений президента РФ и лидера ОНФ Владимира Путина. Теперь Народный фронт присоединяется к работе над поручениями с самого начала - это и новый уровень ответственности, и новый уровень доверия нашим экспертам", - отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

В частности, в проекте "Цифровая экономика РФ" эксперты предлагают создать спецрежимы налогообложения и сборов для отечественных компаний цифровой экономики, а также разрешить дистанционный труд и трансграничные трудовые договоры при работе в таких организациях. В свою очередь в национальном проекте по направлению "Здравоохранение" "фронтовики" предложили внедрить систему непрерывного образования медицинских работников и создать систему защиты прав пациентов.

В национальный проект по направлению "Демография" общественники считают необходимым добавить меры по повышению качества жизни граждан старшего поколения и повышению эффективности системы поддержки семей при рождении детей.

В проекте "Жилье и городская среда" Народный фронт рекомендует начать поэтапный переход от долевого строительства к другим формам финансирования, а также ограничить использование устаревших технологий. В нацпроекте по направлению "Безопасные и качественные дороги" предполагается усилить ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения и повысить требования к уровню их профессиональной подготовки.

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Майский указ — 2018
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Тимофеева, Ольга Викторовна Путин, Владимир Владимирович
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