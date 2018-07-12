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Захарова: в МИД РФ поступило множество извинений от хорватов после слов игрока сборной

Общество
12 июля, 18:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июль. /ТАСС

Официальный представитель дипведомства отметила также, что футбол и политика - разные вещи

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МОСКВА, 12 июль. /ТАСС/. МИД РФ получил множество сообщений с извинениями от хорватов после неуместных высказываний защитника футбольной сборной страны Домагоя Виды. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"Огромное количество граждан Хорватии, которые делали это публично, направляли нам соответствующие сообщения, просили извинить и говорили о неуместности поднятия этой футбольно-политической темы. Есть футбол, есть политика - это разные вещи, - сказала она. - Мы отфиксировали позицию ФИФА [Международная федерация футбола], где проводилось соответствующее расследование, и слышали все, что было сказано с хорватской стороны".

"Еще раз говорю, что квалифицировать эти заявления можно просто как неумные, мягко говоря", - добавила Захарова.

После четвертьфинального поединка ЧМ-2018 между Россией и Хорватией, который последние выиграли в серии послематчевых пенальти, появился видеоролик из раздевалки балканской сборной, на котором Вида прокричал: "Слава Украине". Позднее защитник извинился и заявил, что не вкладывал в эти слова политический подтекст, поблагодарив Россию за гостеприимство. ФИФА вынесла предупреждение Виде.

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Захарова, Мария Владимировна
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