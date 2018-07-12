Специалисты ФНС помогут властям Дагестана повысить собираемость налогов

МАХАЧКАЛА, 12 июля. /ТАСС/. Группа специалистов Федеральной налоговой службы (ФНС) прибудет в Дагестан для работы по повышению собираемости налогов в республике, которая серьезно отстает от общероссийских показателей, сообщил журналистам в четверг врио главы республики Владимир Васильев.

"Через неделю прибывает группа [специалистов ФНС], и мы начинаем серьезно работать по налоговой собираемости", - сказал он, отметив, что обсуждал этот вопрос с руководством ФНС.

По его словам, на правительственной комиссии накануне регионам Северного Кавказа была поставлена задача - выйти на среднероссийские показатели. "Так вот, по среднероссийскому уровню мы собираем налоги в разы хуже", - заявил Васильев, отметив, что, между тем, именно налоговая база создает потенциал для решения социальных задач и проблем населения.

В настоящее время в Дагестане работает группа специалистов Росздравнадзора, а также антимонопольной службы. Результатом работы "приезжих" специалистов, в частности, уже стало выявление картеля в сфере закупок медикаментов и медицинской техники. Как сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, участники картеля, по предварительным данным, выручили более 7 млрд рублей на закупках медикаментов и медицинской техники.

Задержания в Дагестане

Пятого февраля Васильев отправил в отставку правительство республики после задержания врио премьер-министра Абдусамада Гамидова и двух его заместителей. Следствие обвиняет их и бывшего министра образования региона Шахабаса Шахова в хищении денежных средств из бюджета для реализации социальных программ, сумма ущерба оценивается в 95 млн рублей.

Ранее были задержаны и арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. Их обвиняют в превышении полномочий при выделении земли в столице республики. Четвертого июля Васильев сообщил об обысках в кабинете уволенного первого зампредседателя правительства Дагестана Рамазана Алиева, отвечавшего в том числе за сбор налогов, его, по данным источников, подозревают в превышении полномочий.

В начале июля также был задержан бывший министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов, которого вместе с подчиненным подозревают в создании организованной преступной группы (ОПГ) для хищения бюджетных средств при закупке медикаментов и оборудования.