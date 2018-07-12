Склад снарядов времен войны нашли и обезвредили в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Житель Старорусского района Новгородской области обнаружил на месте бывшей деревни 158 снарядов времен Великой Отечественной войны, находку обезвредили саперы МЧС России, сообщил в четверг ТАСС заместитель главы Старорусского района Игорь Ананьев.

"Артиллерийские снаряды времен войны нашел местный житель в поле, снаряды лежали на поверхности земли. Эта территория - бывшая деревня", - рассказал собеседник, не уточнив название населенного пункта. По данным МЧС, сейчас ближайшее поселение от места, где обнаружили боеприпасы - деревня Щетинкино. Снаряды 75-го калибра обезвредили саперы МЧС, сообщение о ликвидации взрывоопасных предметов поступило в региональное управление ведомства в четверг утром.

Как добавил Ананьев, операция прошла на месте находки, так как оно расположено на безопасном расстоянии от населенных пунктов.

Гитлеровские войска захватили Старую Руссу в первые месяцы Великой Отечественной войны. К 1944 году в городе осталось не более 30 жителей, а из 3 тыс. домов уцелели только 10. Старая Русса была освобождена 18 февраля 1944 года частями Первой ударной армии. Более 60 человек за бои под Старой Руссой получили звания Героя Советского Союза, многие - посмертно.