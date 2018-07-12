Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 62.21
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Волгограде умер участник возведения мемориала на Мамаевом кургане

Общество
12 июля, 18:41 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 12, июля. /ТАСС

Скульптор Виктор Фетисов умер на 81 году жизни после болезни

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОЛГОГРАД, 12 июля. /ТАСС/. Народный художник РФ, скульптор Виктор Фетисов умер в четверг в Волгограде на 81-м году жизни после болезни, сообщили ТАСС в комитете культуры Волгоградской области.

"На 81-м году жизни после продолжительной болезни сегодня в Волгограде скончался Виктор Фетисов - известный на всю страну скульптор, народный художник РФ, участник строительства мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане", - сказала представитель областного комитета культуры.

Она отметила, что несмотря на долгую болезнь, скульптор старался посещать большинство выставок и интересовался творчеством.

Дата и место похорон художника уточняется.

Народный художник РФ, член Союза художников СССР, скульптор, почетный гражданин города Волгограда Виктор Георгиевич Фетисов родился 7 августа 1937 года в Сталинграде.

Мастером созданы образы Александра Пушкина, Феликса Дзержинского, Георгия Жукова и многие другие. Фетисов принимал участие в создании мемориального комплекса на Мамаевом кургане, стал автором и исполнителем архитектурной композиции на легендарном Доме Павлова в Волгограде. Его работы выставляются в Третьяковской галерее. Фетисов был меценатом - немало работ он преподнес в дар Волгограду и Волгоградской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Волгоградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Считавшийся пропавшим в России британский болельщик найден в московской гостинице
2
Глава Роструда назвал подарком для экономики работников старшего возраста
3
Ответные меры России на санкции. Досье
4
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
5
Мамонт Женя удивил ученых
6
День Петра и Павла: смысл, история и традиции праздника
7
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!