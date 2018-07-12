В Волгограде умер участник возведения мемориала на Мамаевом кургане

ВОЛГОГРАД, 12 июля. /ТАСС/. Народный художник РФ, скульптор Виктор Фетисов умер в четверг в Волгограде на 81-м году жизни после болезни, сообщили ТАСС в комитете культуры Волгоградской области.

"На 81-м году жизни после продолжительной болезни сегодня в Волгограде скончался Виктор Фетисов - известный на всю страну скульптор, народный художник РФ, участник строительства мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане", - сказала представитель областного комитета культуры.

Она отметила, что несмотря на долгую болезнь, скульптор старался посещать большинство выставок и интересовался творчеством.

Дата и место похорон художника уточняется.

Народный художник РФ, член Союза художников СССР, скульптор, почетный гражданин города Волгограда Виктор Георгиевич Фетисов родился 7 августа 1937 года в Сталинграде.

Мастером созданы образы Александра Пушкина, Феликса Дзержинского, Георгия Жукова и многие другие. Фетисов принимал участие в создании мемориального комплекса на Мамаевом кургане, стал автором и исполнителем архитектурной композиции на легендарном Доме Павлова в Волгограде. Его работы выставляются в Третьяковской галерее. Фетисов был меценатом - немало работ он преподнес в дар Волгограду и Волгоградской области.