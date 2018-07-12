Ректор МГИМО станет гостем программы "Парсуна" Владимира Легойды

Телеканал "СПАС"/YpuTube

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Анатолий Торкунов, ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД РФ, расскажет о вере, любви и прощении в эфире авторской программы председателя Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимира Легойды "Парсуна".

Программу можно будет посмотреть в воскресенье, 15 июля, в 18.30 на телеканале "Спас".

Структура программы связана с молитвой Оптинских старцев, в которой говорится: "Господи, научи меня верить, надеяться, терпеть, прощать и любить". Поэтому програма состоит из пяти тематических блоков - "Вера", "Надежда", "Терпение", "Прощение", "Любовь". Ректор одного из ведущих вузов страны расскажет о том, чем отличается любовь к детям и внукам, о потере надежды и о том, приходилось ли ему отчислять студентов своих друзей.

Главной задачей "Парсуны" является раскрытие с разных сторон личности приглашенных гостей - известных людей, связанных не только с церковью, но и с литературой, кинематографом, театром, общественной деятельностью.

Ведущий программы Владимир Легойда - кандидат политических наук, с отличием окончил факультет международной информации МГИМО. С 2009 года - профессор кафедры мировой литературы и культуры МГИМО МИД России.