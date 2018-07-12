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В МЧС России поступили десятки благодарностей от жителей затопленных районов Забайкалья

Общество
12 июля, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

В пресс-службе ведомства уточнили, что признательность люди выражают через интернет-ресурсы и при личных встречах

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Десятки жителей Забайкальского края поблагодарили МЧС за помощь во время паводка в регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

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"С начала прохождения паводка в Забайкальском крае в адрес МЧС России приходят десятки благодарностей от местных жителей, которым в круглосуточном режиме помогают сотрудники чрезвычайного ведомства. Свою признательность люди выражают через интернет-ресурсы и при личных встречах", - сказал представитель министерства.

Так, жительница Читы Светлана Шевчугова поблагодарила спасателей из Новосибирска через сайт "Спасибо МЧС".

"Они [спасатели] вывезли из зоны затопления на сушу, время было около 2:00. <...> работали с самого утра без перерывов на еду и отдых!" - написала она. Шевчугова также поблагодарила спасателя из Читы, который "хорошо знал местность, ориентировал экипаж пожарных". Жительница поселка Смоленское, проживающая в частном доме, рассказала, что как только началось наводнение через 30-40 минут в район прибыли машины МЧС России, сотрудники министерства оповестили о начавшейся эвакуации.

В МЧС сообщили, что группировка сил и средств министерства продолжает оказывать помощь жителям региона. "Спасатели откачивают воду в низинных участках подтопленных улиц, доставляют продукты питания и медикаменты, перевозят людей и домашних животных на лодках. Особое внимание уделяют маломобильным и пожилым гражданам, а также семьям с детьми", - пояснили в МЧС. Уровень воды в населенных пунктах Смоленское, Сретенск и Шилка, а также в поселках Читинского района, расположенных вблизи рек Шилка, Нерча и Чита значительно уменьшается.

В ликвидации последствий паводка задействованы более 1,3 тыс. человек и почти 390 единиц техники.

По данным МЧС России, на территории девяти муниципальных образований Забайкальского края с 8 июля в результате продолжительных ливневых дождей и снеготаяния в горах, подъема уровней воды в реках оказались подтоплены в 19 населенных пунктах 447 жилых домов, 28 придомовых территорий многоэтажных домов, более 1,2 тыс. приусадебных участков и почти 2 тыс. дачных участков. На данный момент в шести муниципальных образованиях остаются подтопленными 14 населенных пунктов, 237 жилых домов, пять придомовых территорий многоэтажных домов. При этом уровень воды в подтопленных населенных пунктах и в Чите снижается.

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