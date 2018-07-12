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В Свердловской области открылись "Царские дни"

Общество
12 июля, 19:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, июля. /ТАСС

Их открыл молодежный спектакль о семье Романовых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Молодежным спектаклем о семье Романовых в четверг открылись в Свердловской области "Царские дни", которые посвящены памяти убитого 100 лет назад последнего российского императора Николая II и его семьи. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

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"Ориентированный на молодежь спектакль рассказал о тобольском периоде заключения святых Царственных страстотерпцев. Задача, поставленная перед творческим коллективом, была не из легких: попытаться сравнить образ жизни святой Царской семьи и современной молодежи, посмотреть на себя через призму писем и дневников Романовых из тобольского "Дома свободы" (дом на "Улицы свободы", где жила заключенная царская семья в Тобольске)", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что молодежный спектакль под руководством уральского режиссера Дмитрия Орлова прошел на высоком уровне.

"До последнего момента не верилось, что можно будет с интересом смотреть, как актеры читают чужие письма. Но они не просто их читали, они по-настоящему жили судьбами своих персонажей, - поделился впечатлениями с журналистами директор воскресной школы при Ново-Тихвинском женском монастыре Владислав Сахаров.

К "Царским дням" в Екатеринбурге появилась "синяя линия", которая связала более 10 объектов города, связанных с историей царской семьи. Она создана для того, чтобы, прибывшие в город паломники и туристы, смогли ознакомиться с жизнью Романовых на Урале. К памятным событиям "Почта России" выпустила марку, на которой изображен Храм-на-Крови, построенный на месте расстрела семьи Романовых. В отделениях Екатеринбурга поступит около 5 тыс. экземпляров.

Крестный ход

В начале июня из Тобольска в Тюменской области стартовал крестный ход протяженностью 700 километров. В нем принимают участие жители Белоруссии и различных регионов России. Он завершится 14 июля в Екатеринбурге. Любой желающий может присоединиться шествию, люди меняются в зависимости от погоды и обстоятельств.

Власти Свердловской области подготовили несколько площадок для отдыха десятков тысяч паломников. Как ранее сообщил корр. ТАСС вице-губернатор Алексей Орлов, там верующие смогут отдохнуть, поесть. Также на "Царские дни" в Свердловскую область приедет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, он будет в регионе четыре дня и посетит Алапаевск, Екатеринбург, монастырский комплекс Ганина Яма.

Царские дни также пройдут и в Костромской области. Они начнутся 14 июля в Костроме. Гости фестиваля православной культуры смогут посетить мастер-классы колокольных звонов, выставки и посмотреть различные спектакли. Для верующих будут организованы паломнические поездки к святыням Костромской земли.

Николай II, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, а также его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в подвальном помещении дома инженера Ипатьева. В 2000 году Русская православная церковь канонизировала последнего российского монарха и его родных как царственных страстотерпцев. В память о гибели Николая II и его семьи ежегодно проходят "Царские дни".

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