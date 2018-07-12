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Первый центр пренатальной диагностики откроется в Великом Новгороде в 2018 году

Общество
12 июля, 19:27 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 12, июля. /ТАСС

Как сообщил главный внештатный акушер-гинеколог регионального минздрава Валерий Мишекурин, работа учреждения повысит скорость получения результатов анализов и их достоверность

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Первый областной центр пренатальной диагностики для обследования беременных женщин на патологии плода откроется в Великом Новгороде в 2018 году. Работа учреждения повысит скорость получения результатов анализов и их достоверность, сообщил в четверг ТАСС главный внештатный акушер-гинеколог минздрава Новгородской области Валерий Мишекурин.

"Раньше делалось все на местах, в районах, у женщин брали кровь и отправляли на исследование в Великий Новгород, но часто с задержкой и в результате достоверность анализов была недостаточной. Сейчас мы решили все централизовать на базе родильного дома в Великом Новгороде", - рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что на сроке 12-14 недель беременности всем женщинам рекомендуется сдавать биохимический анализ крови и делать УЗИ. На основании результатов специальная компьютерная программа рассчитает риски и хромосомные патологии у ребенка.

"Теперь женщины будут приезжать в Великий Новгород на первое УЗИ и на биохимический скрининг, который мы централизованно будем делать на базе родильного дома. В течение получаса получаем ответ. Если все хорошо - она уезжает домой. Если у женщины нашли какие-то проблемы, то мы ее оставляем у себя для дальнейшего забора плодного материала", - добавил акушер-гинеколог.

Он отметил, что пациенткам из районов региональный минздрав обеспечит доставку до областного центра.

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