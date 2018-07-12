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Мик Джаггер посетил храм Василия Блаженного

Общество
12 июля, 19:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Музыкант приехал в Россию болеть за сборную Англии

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Мик Джаггер (справа)

Мик Джаггер (справа)

© Андрей Шитов/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Основатель и вокалист рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер посетил в четверг храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Для музыканта организовали экскурсию по храму.

Джаггер послушал духовное произведение церковного хора. Музыкант назвал пение замечательным" и сфотографировался с хором.

На вопрос корреспондента ТАСС о том, как музыканту чемпионат мира по футболу, Джаггер поднял вверх большой палец руки. А по поводу поражения сборной Англии, проигравшей накануне хорватам, он ответил: "Что ж, бывает".

Ранее британские СМИ писали, что его присутствие на трибуне в Лужниках является плохой приметой, а сборные, за которые он более, якобы преследуют "проклятия".

В соборе Джаггеру также предложили осмотреть выставку золотых изделий, однако он отказался и с сопровождающими направился в сторону своего отеля через Красную площадь.

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