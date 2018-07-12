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Кандидатура прокурора Севастополя одобрена на пост прокурора Адыгеи

Общество
12 июля, 19:44 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 12, июля. /ТАСС

Окончательное решение о назначении примет президент РФ

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МАЙКОП, 12 июля. /ТАСС/. Кандидатура прокурора Севастополя Игоря Шевченко в четверг одобрена на пост прокурора Адыгеи спецкомиссией республики, состоящей из органов исполнительной и законодательной власти региона, сообщили ТАСС в пресс-службе Адыгеи.

"Члены комиссии, образованной на условиях равного представительства от главы Адыгеи и парламента республики, сегодня единогласно открытым голосованием одобрили кандидатуру Шевченко на пост прокурора Адыгеи. Результаты заседания закреплены распоряжением главы Адыгеи Мурата Кумпилова, которое направят в адрес генпрокурора РФ. Окончательное решение о назначении примет президент России", - сказали в пресс-службе главы.

Заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть, находящийся в регионе с рабочей поездкой, охарактеризовал Шевченко как высококвалифицированного, грамотного, инициативного руководителя, способного организовать деятельность прокуратуры Адыгеи в соответствии с предъявляемыми требованиями, добавил собеседник агентства.

Шевченко родился в Севастополе в 1979 году, в органах прокуратуры служит с 2001 года, имеет ведомственные награды. Прошел путь от помощника прокурора района Севастополя до прокурора города, был назначен на этот пост после вхождения Севастополя в состав РФ.

Согласование кандидатуры прокурора Адыгеи Марка Большедворского, занимавшего эту должность в республике больше одного года, на пост прокурора Севастополя уже состоялось. Как ранее сообщал ТАСС, между прокурором Севастополя Игорем Шевченко и администрацией города в последнее время наблюдалось противостояние.

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