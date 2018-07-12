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Москва не рассматривает проект висячих садов на месте монорельса

Общество
12 июля, 19:37 UTC+3

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов пояснил, что этот проект является частной инициативой специалистов из интернатуры бюро Wowhaus

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Проект висячих садов на месте монорельса является творческой инициативой частного архитектурного бюро и не рассматривается властями. Об этом сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, отвечая на вопросы журналистов.

Как сообщалось ранее, проект висячих садов и бассейна на месте столичной монорельсовой дороги предложили архитекторы из интернатуры бюро Wowhaus.

"Это пока их инициатива. Мы знаем случаи, когда железнодорожные пути превращали в парк, и понятно, что в умах архитекторов такой проект находит благодарный отзыв. Но пока это инициативное предложение, у нах их много, и не все выходят в реализацию", - сказал Кузнецов.

Проработки градостроительной документации на подобный проект не ведется, подчеркнул архитектор.

Московский монорельс был запущен в 2004 году. Он соединил станции метро "Тимирязевская" и "ВДНХ", которые располагаются на соседних линиях. По задумке властей, монорельсовая дорога должна была сократить путь пассажирам.

В 2017 году власти Москвы заявили о реконструкции монорельса, которая предполагает демонтаж монорельсовой транспортной системы протяженностью 2,5 километра от станции "Тимирязевская" до улицы Сергея Эйзенштейна, а также переустройство существующего трамвайного полотна от Новомосковской улицы до проспекта Мира и строительство новых трамвайных путей.

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