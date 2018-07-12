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Число нарушений на ЕГЭ в Мурманской области сократилось в три раза

Общество
12 июля, 19:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Высший балл за экзамен в регионе получили 19 школьников

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Число зафиксированных нарушений при сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Мурманской области в 2018 году уменьшилось в три раза по сравнению с показателем прошлого года, сообщает пресс-служба администрации области со ссылкой на и.о. министра образования и науки региона Ирину Ковширу.

"В 2017 году желающих пронести запрещенные материалы было больше в три раза. В 2018 году удалены с экзаменов за наличие мобильного телефона и шпаргалку два участника, причем один - выпускник прошлых лет", - говорится в сообщении.

В 2018 году в ЕГЭ приняли участие более 3,7 тыс. человек, в том числе 3,3 тыс. выпускников текущего года.

По словам Ковширы, по сравнению с предыдущим годом выросла доля высокобалльных работ - от 81 балла и выше - по всем предметам, кроме биологии и английского языка. Высший балл за ЕГЭ в Мурманской области получили 19 участников.

"Особенно нас порадовало улучшение результатов по обязательным экзаменам: практически каждая пятая работа по русскому языку - высокобалльная, впервые все выпускники региона справились с экзаменационной работой. Восемь участников не преодолели минимальный порог по базовой математике, что по сравнению с прошлым годом меньше в три раза, доля высокобалльников по математике профильного уровня выросла", - приводятся в сообщении слова Ковширы.

Отмечается, что в 31 пункте проведения экзаменов в регионе присутствовали аккредитованные общественные наблюдатели, включая студентов мурманских вузов, из которых 47 имели статус федеральных общественных наблюдателей.

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