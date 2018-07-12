Участников интенсива "Остров 10-21" во Владивостоке научили вести жесткие переговоры

ВЛАДИВОСТОК, 12 июля. /ТАСС/. Участники образовательной программы по подготовке кадров для цифровой экономики и НТИ "Остров 10-21" во второй день тренинга во Владивостоке посетили более 15 технологических и 10 предпринимательских лабораторий, более 50 мастер-классов, около 20 клубов мышления, которые прошли на площадке Дальневосточного федерального университета. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Жесткие переговоры

Одним из самых запоминающихся событий второго дня образовательного форума стал мастер-класс по навыкам ведения жестких переговоров, который провел бизнес-тренер, специалист по HR бизнес-консультированию Сергей Кулыгин.

"В жестких переговорах нет места благородству: это и манипуляция, и уловки, и прессинг. <...> Знать об этом и противодействовать - разные вещи", - сказал Кулыгин. Слушатели назвали этот тренинг самым полезным в рамках образовательного интенсива.

Грамотный экспорт

Руководители многих компаний, принимающих участие в форуме, хотят преодолеть территориальные границы и выйти на международные рынки. О том, как организовать экспорт продукции, рассказал в ходе мастер-класса по стратегическому маркетингу директор корпоративных программ Стокгольмской школы экономики в России Дмитрий Титарев.

Титарев поделился с ТАСС секретами успешной организации экспорта. "Вы должны иметь четкий план действий по выходу на рынок другой страны. Его должны составлять опытные маркетологи. <…> Можно в десятки раз увеличить поставки своей продукции, особенно в digital и IT-секторе, где не нужно перемещать физические продукты на большие расстояния", - пояснил Титарев.

Он также отметил, что в последние два года изменилась роль государства в организации экспорта товаров, появилось много программ поддержки и субсидирования экспортных инициатив, и предпринимателям не стоит стесняться искать поддержки в государственных организациях.

О проекте

Первая ускоренная образовательная программа по подготовке кадров для цифровой экономики и НТИ "Остров 10-21" стартовала 10 июля на острове Русском во Владивостоке. Ее участниками стали технологические предприниматели, талантливые школьники, стартаперы, региональные и федеральные чиновники, специалисты в области Big Data и цифровых дисциплин. С 10 по 21 июля они учатся у ведущих российских и зарубежных ученых, предпринимателей и экспертов в области цифровой экономики и технологического развития. Часть пройденных ими курсов будет подтверждаться дипломами образовательных учреждений и сертификатами корпоративных университетов и госкорпораций.

Самые талантливые участники курса получат возможность найти работу в федеральных и региональных органах государственной власти. Также потенциальными работодателями, на которых смогут рассчитывать прошедшие интенсив, станут учредители и партнеры АНО "Цифровая экономика". Это правительство РФ, госкорпорации "Ростех" и "Росатом", Сбербанк, "ВЭБ Инновации", "Ростелеком", "Яндекс" и другие.