Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 62.21
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Участников интенсива "Остров 10-21" во Владивостоке научили вести жесткие переговоры

Общество
12 июля, 19:53 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 12, июля. /ТАСС

По мнению слушателей, этот тренинг оказался самым полезным в рамках образовательного интенсива

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 12 июля. /ТАСС/. Участники образовательной программы по подготовке кадров для цифровой экономики и НТИ "Остров 10-21" во второй день тренинга во Владивостоке посетили более 15 технологических и 10 предпринимательских лабораторий, более 50 мастер-классов, около 20 клубов мышления, которые прошли на площадке Дальневосточного федерального университета. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Жесткие переговоры

Одним из самых запоминающихся событий второго дня образовательного форума стал мастер-класс по навыкам ведения жестких переговоров, который провел бизнес-тренер, специалист по HR бизнес-консультированию Сергей Кулыгин.

"В жестких переговорах нет места благородству: это и манипуляция, и уловки, и прессинг. <...> Знать об этом и противодействовать - разные вещи", - сказал Кулыгин. Слушатели назвали этот тренинг самым полезным в рамках образовательного интенсива.

Грамотный экспорт

Руководители многих компаний, принимающих участие в форуме, хотят преодолеть территориальные границы и выйти на международные рынки. О том, как организовать экспорт продукции, рассказал в ходе мастер-класса по стратегическому маркетингу директор корпоративных программ Стокгольмской школы экономики в России Дмитрий Титарев. 

Титарев поделился с ТАСС секретами успешной организации экспорта. "Вы должны иметь четкий план действий по выходу на рынок другой страны. Его должны составлять опытные маркетологи. <…> Можно в десятки раз увеличить поставки своей продукции, особенно в digital и IT-секторе, где не нужно перемещать физические продукты на большие расстояния", - пояснил Титарев.

Он также отметил, что в последние два года изменилась роль государства в организации экспорта товаров, появилось много программ поддержки и субсидирования экспортных инициатив, и предпринимателям не стоит стесняться искать поддержки в государственных организациях.

О проекте

Первая ускоренная образовательная программа по подготовке кадров для цифровой экономики и НТИ "Остров 10-21" стартовала 10 июля на острове Русском во Владивостоке. Ее участниками стали технологические предприниматели, талантливые школьники, стартаперы, региональные и федеральные чиновники, специалисты в области Big Data и цифровых дисциплин. С 10 по 21 июля они учатся у ведущих российских и зарубежных ученых, предпринимателей и экспертов в области цифровой экономики и технологического развития. Часть пройденных ими курсов будет подтверждаться дипломами образовательных учреждений и сертификатами корпоративных университетов и госкорпораций.

Самые талантливые участники курса получат возможность найти работу в федеральных и региональных органах государственной власти. Также потенциальными работодателями, на которых смогут рассчитывать прошедшие интенсив, станут учредители и партнеры АНО "Цифровая экономика". Это правительство РФ, госкорпорации "Ростех" и "Росатом", Сбербанк, "ВЭБ Инновации", "Ростелеком", "Яндекс" и другие.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тестовый самолет SSJ-100 совершил жесткую посадку в аэропорту Жуковский
2
Считавшийся пропавшим в России британский болельщик найден в московской гостинице
3
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
4
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
5
Трамп опубликовал в Twitter письмо Ким Чен Ына
6
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
7
Фигуристка Медведева заявила, что чувствует себя спокойнее после переезда в Торонто
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!