Суд начал рассматривать новый иск о застройке территории у Пулковской обсерватории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд начал рассматривать новый иск о застройке территории у Главной (Пулковской) обсерватории РАН, которую активисты считают незаконной из-за непосредственной близости к объекту культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщается на сайте суда.

"Рассмотрение дела начато с начала. Изменение предмета и основания административного иска. Судебное заседание [назначено на] 11.09.2018 - 15:00 мск", - говорится в карточке дела.

Это не первый иск градозащитников, в котором они пытаются оспорить застройку территории у Пулковской обсерватории. Ранее 23 мая Верховный суд признал постановление правительства Петербурга, которое утверждает проект планировки территории, законным, при этом в первой инстанции суд частично встал на сторону градозащитников. Теперь активисты намерены оспорить не постановление правительства, а разрешение Госстройнадзора застройку территории.

По мнению активистов, территория у Пулковской обсерватории в Московском районе Петербурга, где планируется возвести жилой комплекс "Планетоград", не может быть застроена, поскольку участок относится к историческому поселению, находится в парковой зоне обсерватории, а на отдельных ее элементах находятся объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО (самой обсерватории).

Обсерватория была основана в 1839 году южнее Петербурга на Пулковских высотах и считалась в XIX веке астрономической столицей мира. В XX веке обсерватория стала источником научных проектов. Идеи создания самых лучших отечественных телескопов - крупнейшего в стране шестиметрового оптического телескопа БТА, самого большого в мире радиотелескопа РАТАН-600 и других - рождались и созревали в Пулково. В настоящее время одной из проблем обсерватории стало приближение города и активное "световое загрязнение" неба.