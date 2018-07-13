Следующая остановка – новая жизнь: что ждет Миусское депо

Вид на Миусское депо во время реконструкции со стороны ДК Зуева © Михаил Терещенко/ТАСС

"Миусский парк помещался на Лесной улице, в красных почерневших от копоти кирпичных корпусах. Со времен моего кондукторства я не люблю Лесную улицу. До сих пор она мне кажется самой пыльной и бестолковой улицей в Москве. Воспоминание о ней связано со скрежетом трамваев, выползающих на рассвете из железных ворот парка, с тяжелой кондукторской сумкой, натиравшей плечо, и с кислым запахом меди".

Кто бы мог подумать, что Константин Паустовский, с детства известный большинству из нас упоительными рассказами о природе, в юности работал вожатым, а затем и кондуктором в Миусском трамвайном парке. Воспоминания об этом писатель зафиксировал в своей "Повести о жизни".

Однако Миусское депо прочно вписалось не только в воспоминания Паустовского, но и в историю Москвы. И более того — в историю развития наземного общественного транспорта всей страны. Именно здесь в 1874 году начал действовать первый общественный транспорт — конки, или конно-железные дороги, в 1899 году именно из ворот Миусского парка на московские маршруты вышли первые вагоны электрического трамвая, а в 1950-х депо начало обслуживать только троллейбусы, преобразовавшись в 4-й троллейбусный парк им. Щепетильникова.

Развернуть Строение 4. Самое старинное здание депо 1874 года постройки. 1900-е годы © ООО "РСК Деко Структур" Строение 4. Самое старинное здание депо 1874 года постройки. 1900-е годы © ООО "РСК Деко Структур"

В 2014 году парк закрылся. Будущее депо было неизвестно, предположения ходили самые разные — возникли опасения полной ликвидации ансамбля, неоднократно звучали и предложения разместить здесь музей городского транспорта. Так или иначе судьбой объекта уникального для истории развития транспорта в России сильно обеспокоились общественность, ценители архитектуры и истории. А в апреле 2017 года в Миусском депо, признанном объектом культурного наследия, началась реконструкция.

В преддверии Дня московского транспорта мы решили рассказать об истории этого уникального объекта архитектуры и о том, что будет с ансамблем после реконструкции. Ведь Миусское депо — единственный в своем роде участник и очевидец развития транспортной сети Москвы.

Подготовка к новой жизни

Необычный комплекс зданий из красного кирпича находится между Лесной, 1-й и 2-й Миусскими улицами и Миусским переулком.

Знатоки Москвы помнят, как до закрытия депо на 1-й и 2-й Миусских улицах царствовали троллейбусы. Сейчас знаменитое депо окружают шум, пыль, строительные леса — в комплексе зданий полным ходом идут работы по реконструкции.

Мы сохраняли то, что является предметом охраны: стены, фасады здания, ограждающие конструкции. Старались раскрыть исторический образ здания Михаил Фурсов генеральный директор РСК "Деко Структур", руководитель работ по реконструкции Миусского депо

Мы заходим на территорию бывшего депо со стороны его не менее знаменитого соседа — Дома культуры им. Зуева. На площадке уже собрались представители компаний "Киевская площадь" и "Сигма", которая в 2017 году и получила права на аренду и реконструкцию троллейбусного парка.

"Реставрацию мы начали в апреле 2017 года, за год с лишним сделано многое, — говорит Михаил Фурсов. — Мы провели инженерно-техническое обследование всех зданий, разработали научно-проектную документацию, проект реставрации и приспособления под современное использование". Михаил возглавляет компанию РСК "Деко Структур" и руководит непростым процессом обновления депо.

Развернуть Михаил Фурсов рассказывает о процессе реставрации депо © Михаил Терещенко/ТАСС Михаил Фурсов рассказывает о процессе реставрации депо © Михаил Терещенко/ТАСС

Естественно, что с развитием транспорта менялся и облик зданий депо, например, с появлением трамваев на месте деревянных конюшен был построен административный корпус, а также вагонный сарай на 220 единиц подвижного состава. Всего за 140-летнюю историю депо на его территории возведено семь зданий.

Столь богатая история депо, многочисленные перепланировки, по словам Михаила Фурсова, и создали основную сложность при работах на объекте культурного наследия. "Нужно было определить, что было историческим, а что является поздними надстройками, — говорит он. — В предмете охраны период обозначен широко: конец XIX — 30-е годы XX века. Поэтому мы всю застройку этого времени сохранили".

Как рассказал архитектор, после реконструкции на 90% объект будет соответствовать своему облику начала ХХ века. Самым сложным для работ оказалось самое старое здание депо — "Мастерская" 1874 года, она претерпела больше всего изменений и периодически достраивалась по сути в течение 60 лет.

Зато одно из самых красивых зданий бывшего депо — "Вагонный сарай с котельной" — сохранилось, по словам строителей, почти в исходном состоянии.

"Здание построено в стиле британский модерн, оно довольно типично для того времени, — отметил Фурсов. — Мы сохраняли то, что является предметом охраны: стены, фасады здания, ограждающие конструкции. Старались раскрыть исторический образ здания".

В 1950-е с вводом в эксплуатацию троллейбусов это строение было перестроено под новые нужды — в прежние ворота троллейбус не вмещался, поэтому конфигурация проемов была изменена.

Развернуть 4-ый троллейбусный парк им. Петра Щепетильникова в 1974 году © Анатолий Ковтун/ТАСС 4-ый троллейбусный парк им. Петра Щепетильникова в 1974 году © Анатолий Ковтун/ТАСС

"Чтобы помещался троллейбус, была уничтожена одна из арок здания, — говорит Фурсов. — Мы это выявили и восстановили исторический вид по фотографиям".

Интересно, что при реконструкции строители столкнулись с еще одной непростой задачей: современный кирпич отличается от кирпича, который производился столетие назад. Решением стало использование старинного кирпича разрушившихся зданий. "Мы ездили по регионам России, в частности Владимирской, Ивановской областям, выявляли здания-руины, построенные из кирпича в годы создания депо, договаривались с администрациями регионов", — отмечает Фурсов.

Развернуть По одной из версий эти перекрытия крыши конструировал Владимир Шухов © Михаил Терещенко/ТАСС По одной из версий эти перекрытия крыши конструировал Владимир Шухов © Михаил Терещенко/ТАСС

Другая сторона уникальности Миусского депо — это архитектура. Над транспортным объектом трудились лучшие специалисты, именно поэтому здание оказалось и ярким примером развития инженерной мысли начала XX века.

Например, в документах отмечается, что в проектировании депо, конструкций крыш принимал участие русский Леонардо да Винчи — инженер и изобретатель Владимир Шухов. "Что именно он делал, неизвестно. Но, судя по конструкциями, это действительно его стиль", — говорит Фурсов, показывая на перекрытия крыши бывшего вагонного сарая.

Без аналогов и без заборов

Москва знает уже немало примеров приспособления старых территорий под новые функции: завод "Флакон", бывшая шоколадная фабрика "Красный Октябрь", Даниловская мануфактура, Винзавод, Artplay.

Впрочем, по словам представителей инвесторов, Миусское депо сложно сравнить с уже известными горожанам примерами нового использования старинных объектов.

Это особенная площадка. Ничего такого в Москве нет, назвать его в полном смысле музеем будет нельзя, но здесь планируется музейная составляющая Михаил Фурсов генеральный директор РСК "Деко Структур", руководитель работ по реконструкции Миусского депо

По задумке, территория бывшего депо станет общественным пространством для отдыха, организации мероприятий, досуга.

"Событийные площадки, акции, мероприятия, рестораны стартаперов и известных брендов, небольшой фермерский рынок со свежими продуктами от фермера, спортивные секции, — перечисляет Михаил Фурсов. — Это особенная площадка. Ничего такого в Москве нет, назвать его в полном смысле музеем будет нельзя, но здесь планируется музейная составляющая".

Развернуть Вид на 3-е строение, "Большой вагонный сарай", 1909 год © Михаил Терещенко/ТАСС Вид на 3-е строение, "Большой вагонный сарай", 1909 год © Михаил Терещенко/ТАСС

По словам архитектора, на территории ансамбля бывшего депо будут размещены отреставрированные транспортные средства. "По этому вопросу мы сотрудничаем с музеем "Московский транспорт" Мосгортранса", — уточнил он.

Впрочем, с точностью говорить о том, какой именно будет новая жизнь территории Миусского депо, пока рано. Детали станут известны только после завершения работ — по плану, реконструкция закончится осенью 2018 года.

Но что уже известно точно — доступ на территорию будет свободным, а функции комплекса будут ориентированы на самую широкую аудиторию. Эта идея открытости нашла отражение и в архитектуре. "Прежде всего это будет социально ориентированная территория, — говорит Фурсов. — Поэтому мы постарались максимально раскрыть ее и с архитектурной точки зрения". Ограда бывшего троллейбусного парка сконструирована так, чтобы прохожие могли видеть происходящее по ту сторону забора.

И хотя историческая ограда депо была утрачена, Михаил Фурсов отметил, что при реконструкции удалось выявить два столба-пилона конца XIX века. "Мы определили это по наличию клейма с завода, который закрылся до революции", — рассказал он. Эти пилоны сохранены и станут частью нового ограждения.

Чиновники в те годы понимали, что транспортные объекты утилитарны, но при этом они должны не уродовать город, а украшать его. Инженерам ставилась задача создать художественно выразительный комплекс зданий, который впишется в городскую застройку Андрей Клюев экскурсовод проекта "Москва глазами инженера"

Сохранены и памятники, которые обнаружились на территории депо. Всего их два — это памятник участникам Великой Отечественной войны и мраморный бюст Петра Щепетильникова, слесаря Миусского парка, который в 1905 году стал активным участником революции. В 1922 году парк был назван в его честь — Трамвайное депо им. Щепетильникова.

"Вообще во время революции 1905 года рабочие депо поддерживали протесты, — рассказал экскурсовод проекта "Москва глазами инженера" Андрей Клюев. — Они отстреливались от правительственных войск, использовали трамвайные вагоны, чтобы строить баррикады на той же Лесной улице".

Несколько раз в месяц, рассказывая об истории московского наземного транспорта, Андрей Клюев приводит к стенам Миусского депо своих экскурсантов, пока что — к стенам, завешенным строительными лесами.

Развернуть Строение 4 ("Мастерская", 1874 г.) в процессе реконструкции © Михаил Терещенко/ТАСС Строение 4 ("Мастерская", 1874 г.) в процессе реконструкции © Михаил Терещенко/ТАСС

"Когда изучал документы, обнаружил интересную вещь, — говорит он. — Городские чиновники в те годы понимали, что транспортные объекты утилитарны, но при этом они должны не уродовать город, а украшать его. Поэтому инженерам ставилась задача создать художественно выразительный комплекс зданий, который впишется в городскую застройку, станет украшением города. Опасения ценителей архитектуры можно понять, но можно понять и то, что потребности города меняются. Самое главное — чтобы арендаторы относились с уважением к истории и к любящим свой город москвичам. Хотелось бы, чтобы обновление Миусского депо принесло обществу что-то хорошее".

И хотя зайти на территорию бывшего депо пока что нельзя, поводы поинтересоваться историей столичного транспорта есть и сейчас. 14 июля отмечается День московского транспорта, а в ноябре этого года исполнится 85 лет со дня пуска первого московского троллейбуса. Почему бы не приблизиться к истории и не превратить абстрактные даты в интересный собственный опыт, посетив одно из уникальных транспортных строений, подобных Миусскому депо?

Дарья Бурлакова