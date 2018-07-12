Эксперты: СМИ вводили в заблуждение людей, передавая слухи о "Зимней Вишне"

ОМСК, 12 июля. /ТАСС/. Фальшивых новостей, основанных на слухах о сотнях жертв пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", могло не быть, если бы СМИ более ответственно относились к проверке достоверности информации и оперативно получали информацию о трагедии. Именно такой вывод сделали эксперты - представители власти и журналистского сообщества, обсуждавшие в четверг в Омске в ходе "Инфорума" Союза журналистов России тему ответственности СМИ за распространение фальшивых новостей на примере пожара в Кемерове.

Участники подчеркивали, что в современном мире любой человек может разместить недостоверную фальшивую информацию, которой общество поверит. В этих условиях актуальным становится вопрос о формировании нового кодекса этики журналиста, который должен быть более ответственным перед своей аудиторией за распространение подобной непроверенной информации.

"Все мы с вами помним, что после ужасной трагедии в Кемерове страну захлестнула волна вот этих самых fake news ("фальшивых новостей"), недостоверных новостей, которые как снежный ком накатывались в течение нескольких часов, нарастало количество жертв. <...> И в этот момент в обществе возникло понимание того, что мы иногда можем быть поглощены этой волной непроверенных новостей, неправильных новостей", - сказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Фальшивки в информационном вакууме

Соловьев пояснил, что Союз журналистов, учитывая широту и скорость распространения слухов, постарается донести до сотрудников СМИ опасность использования недостоверных источников. "Мы не министерство печати и не можем отдавать какие-то приказы журналистскому сообществу. Мы можем только советовать, организовывать практикумы, создать новый кодекс этики журналиста. Наше основное оружие - это доброе слово", - пояснил ТАСС Соловьев.

В ходе сессии "Медиа и общество" форума он напомнил о ситуации с распространением недостоверной информации о сотнях "жертв" пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", которых якобы скрывали власти. Информация оказалась настолько шокирующей, что многие люди продолжали верить ей и обвинять власти в сокрытии реальной картины даже после появления официальных сведений. Для проверки данных была даже создана инициативная группа жителей Кемерова, которая выезжала в морг и на место трагедии. СМИ сыграли свою роль в распространении этих сведений, отметил Соловьев.

По словам секретаря Союза журналистов России Юлии Загитовой, распространению фальшивок поспособствовал и долгий сбор официальных данных. "Там долгое время не было никакой реакции ни МЧС, ни администрации, которые просто долго пытались собрать информацию. Не было открытости, в результате этот вакуум заполнили соцсети своим контентом", - отметила она.

Совесть блогера

Эксперты пришли к мнению, что избежать подобных сложившейся вокруг кемеровской трагедии ситуаций можно только совместной работой журналистского сообщества и властей, которая позволит оперативно публиковать достоверную информацию, снижая доверие к фальшивкам и не допуская их распространения. "Для отработки ЧП у нас есть дорожная карта. Да, мы не владеем сразу всей информацией, но мы выдаем то, что имеем, и общественность видит, что мы не сидим, сложа руки", - отметила начальник главного управления информационной политики Омской области Анастасия Гуливатенко.

Обратили внимание участники форума и на "гражданских журналистов" и блогеров, которые сегодня наравне со СМИ становятся распространителями информации. Соловьев отметил, что их деятельность сейчас регулируется только их совестью. "Сейчас любой школьник с айфоном может что-то снять, выложить - и это моментально разлетается на огромную аудиторию. А с какой целью он это сделал - неизвестно", - напомнил председатель Союза журналистов.

О подобных случаях рассказала и Гуливатенко. "Часто бывает, что в социальных сетях поднимают шумиху по какому- нибудь поводу. Начинаем разбираться, выясняется, что представленные в виде "доказательств" фотографии сняты очень давно или вообще в другом регионе. А люди верят", - уточнила она.

Инфорум

Омск стал третьим городом после Кемерова и Иванова, где прошел "Инфорум" Союза журналистов России. В нем приняли участие более 250 региональных журналистов, пресс- секретарей, блогеров и медиаменеджеров. В рамках мероприятия прошли сессии "Медиа и общество", "Новые тренды и качественный контент в СМИ", "Новые информационные вызовы ХХI века. Как оставаться интересным аудитории и не нарушать закон", мастер-классы "Опыт лучших газет России: дизайн, контент, спецпроекты и монетизация" и "Нестандартные продажи рекламы в печатных СМИ".