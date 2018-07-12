Пользователи сообщают о сбое в работе мессенджера Viber

ТАСС, 12 июля. Сбой в работе мессенджера Viber наблюдается в четверг у жителей Центрального федерального округа (ЦФО) в России, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно данным Downdetector, сбой произошел около 20:00 мск. 50% пользователей жалуются на отсутствие соединения, 25% не могут отправлять сообщения, еще 25% пользователей указывают на то, что мессенджер "не показывает статус".

Судя по карте сбоев, опубликованной на ресурсе, проблемы в работе Viber наблюдаются у жителей ЦФО России, а также у жителей Белоруссии и Украины.