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Пользователи сообщают о сбое в работе мессенджера Viber

Общество
12 июля, 21:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Согласно данным Downdetector, 50% пользователей жалуются на отсутствие соединения, 25% не могут отправлять сообщения, еще 25% пользователей указывают на то, что мессенджер "не показывает статус"

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ТАСС, 12 июля. Сбой в работе мессенджера Viber наблюдается в четверг у жителей Центрального федерального округа (ЦФО) в России, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно данным Downdetector, сбой произошел около 20:00 мск. 50% пользователей жалуются на отсутствие соединения, 25% не могут отправлять сообщения, еще 25% пользователей указывают на то, что мессенджер "не показывает статус".

Судя по карте сбоев, опубликованной на ресурсе, проблемы в работе Viber наблюдаются у жителей ЦФО России, а также у жителей Белоруссии и Украины.

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