С обвинившей Трампа экс-порноактрисы, задержанной в Огайо, сняли все обвинения

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Все обвинения в нарушении законов штата Огайо, предъявленные бывшей порноактрисе и стриптизерше Стефани Клиффорд, заявляющей о своей интимной связи с президентом США Дональдом Трампом, сняты. Об этом сообщил в четверг ее адвокат Майкл Авенатти.

В среду вечером Клиффорд, также известная под псевдонимом Сторми Дэниелс, была задержана за нарушение законов Огайо, действующих в отношении стриптиз-клубов. Накануне она выступала в одном из таких заведений в городе Колумбус. Ей предъявили обвинения и отпустили под залог в размере $6 тыс., в пятницу она должна была предстать перед судом.

"Я рад сообщить, что обвинения с моей клиентки Сторми Дэниелс были полностью сняты", - написал Авенатти в своем Twitter. Он также поблагодарил прокуроров в Колумбусе за их профессионализм. Ранее адвокат заявлял, что арест Клиффорд был "политически мотивирован и запланирован".

I am pleased to report that the charges against my client @stormydaniels have been dismissed in their entirety (below motion was just granted). I want to thank Joe Gibson & his colleagues at the prosecutors ofc for their professionalism starting with our first call early this am. pic.twitter.com/xHPSWsyqM2 — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 12 July 2018

Как сообщила в январе газета The Wall Street Journal, бывший юрист Трампа Майкл Коэн за месяц до выборов в США в ноябре 2016 года заплатил Клиффорд $130 тыс. для того, чтобы она хранила в секрете информацию об интимных отношениях с нынешним президентом. Они якобы имели место еще в 2006 году. Сам Коэн признал, что заплатил Клиффорд из собственных средств и без ведома Трампа.

Клиффорд подала иск в отношении Трампа и Коэна, добиваясь аннулирования соглашения, обязывающего ее скрывать данные сведения. Также она обвиняет их в распространении порочащих ее сведений.