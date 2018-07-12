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С обвинившей Трампа экс-порноактрисы, задержанной в Огайо, сняли все обвинения

Общество
12 июля, 22:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, июля. /ТАСС

Ранее Стефани Клиффорд задержали за нарушение законов Огайо, действующих в отношении стриптиз-клубов

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НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Все обвинения в нарушении законов штата Огайо, предъявленные бывшей порноактрисе и стриптизерше Стефани Клиффорд, заявляющей о своей интимной связи с президентом США Дональдом Трампом, сняты. Об этом сообщил в четверг ее адвокат Майкл Авенатти.

В среду вечером Клиффорд, также известная под псевдонимом Сторми Дэниелс, была задержана за нарушение законов Огайо, действующих в отношении стриптиз-клубов. Накануне она выступала в одном из таких заведений в городе Колумбус. Ей предъявили обвинения и отпустили под залог в размере $6 тыс., в пятницу она должна была предстать перед судом.

"Я рад сообщить, что обвинения с моей клиентки Сторми Дэниелс были полностью сняты", - написал Авенатти в своем Twitter. Он также поблагодарил прокуроров в Колумбусе за их профессионализм. Ранее адвокат заявлял, что арест Клиффорд был "политически мотивирован и запланирован".

Как сообщила в январе газета The Wall Street Journal, бывший юрист Трампа Майкл Коэн за месяц до выборов в США в ноябре 2016 года заплатил Клиффорд $130 тыс. для того, чтобы она хранила в секрете информацию об интимных отношениях с нынешним президентом. Они якобы имели место еще в 2006 году. Сам Коэн признал, что заплатил Клиффорд из собственных средств и без ведома Трампа.

Клиффорд подала иск в отношении Трампа и Коэна, добиваясь аннулирования соглашения, обязывающего ее скрывать данные сведения. Также она обвиняет их в распространении порочащих ее сведений.

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