Новгород и Усть-Цильма восстановили исторические связи

СЫКТЫВКАР, 12 июля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Официальная делегация Новгородской области во главе с губернатором Андреем Никитиным впервые приняла участие в обрядовом празднике "Усть-Цилемская Горка", который жители этого старинного старообрядческого села на севере Коми отмечают уже более 500 лет, строго соблюдая вековые традиции. Горка стала завершением экспедиции "Земляки" из Великого Новгорода в Усть-Цильму, рассказал ТАСС один из ее организаторов, руководитель информационного агентства в Коми, уроженец Усть-Цильмы Алексей Лазарев.

"Новгородская делегация во главе с Андреем Никитиным присоединилась к нашей экспедиции. Гости приняли участие в обрядовом празднике Петровщина, который веками отмечают в Усть-Цильме на берегу реки Печоры в ночь на 12 июля. Варят уху, поминая святых Петра и Павла, и кашу, поминая всех умерших родственников. Перед Петровщиной не обошлось без традиционных гонок на моторных лодках, в одной из лодок оценили испытание участники новгородской делегации", - сказал ТАСС Алексей Лазарев.

По его словам, гости посетили в Усть-Цильме музей исследователя, основоположника научного освоения Севера Андрея Журавского. Затем путешественники на лодках доплыли вниз по течению Печоры до места Старое Дворище - именно сюда сначала высадился в XVI веке основатель Усть-Цильмы новгородец Ивашка Ластка. Через год новгородцы поняли, что место выбрано неудачно - во время весеннего половодья Старое Дворище превратилось в остров, поэтому новгородцы перебрались на другой берег и основали слободку, теперь в этих местах на 10 км вдоль реки простирается село Усть- Цильма.

Губернатору Никитину и руководителю администрации главы Коми Михаилу Порядину вручили берестяные грамоты, включив их в почетные члены экспедиции "Земляки". В ответ новгородский губернатор вручил позже свою берестяную грамоту руководству Усть-Цильмы в благодарность за сохранение новгородских традиций. "Благодаря экспедиции "Земляки" мы смогли почувствовать связь наших краев, представить хотя бы примерно, какие сильные духом люди были, чтобы решиться отправиться в неизвестные места, идти долгие месяцы и достичь своей цели", - сказал Никитин.

Он пригласил на фольклорный праздник Поозерье, который ежегодно отмечается в Новгородской области на Ивана Купалу. Также губернатор предложил Усть-Цилемскому району и одному из новгородских муниципалитетов стать побратимами.

Вечером все приняли участие в фольклорном празднике "Усть-Цилемская Горка" - это весенне-летний обрядовый праздник поклонения солнцу, когда все жители села надевают бережно хранимые, передаваемые из поколение в поколение наряды, выходят на самое высокое место в селе и водят хороводы. Этой традиции несколько веков. Некоторые участники новгородской делегации, облачившись в странные усть-цилемские костюмы, с разрешения местных жителей встали в хоровод. Руководители делегаций, переодевшись в русские рубахи, наблюдали за действом со стороны.

Об экспедиции

Автопробег "Земляки" впервые прошел с 6 по 12 июля из Великого Новгорода до Усть-Цильмы. Журналисты из Коми, Новгородской области, Санкт-Петербурга и Крыма, в том числе от Ассоциации СМИ Северо-Запада, преодолели более 2 тыс. км по территории Новгородской, Вологодской, Архангельской областей и Коми.

Путешественники поставили себе также цель открыть туристам малоизвестные уголки, чтобы в будущем туристический маршрут из Новгорода в Усть-Цильму стал постоянным. "Земляки" побывали в Валдае, где посетили Иверский монастырь и Музей колоколов, проехали через город Боровичи, где почти в первозданном виде сохранился железнодорожный вокзал XIX века, заехали в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге и навестили село Ильинско-Подомское Архангельской области. Затем они познакомились с деревней Малое Галово Ижемского района, где на берегу реки разбросаны загадочные камни правильной формы. Экспедиция заехала в село Ижма и побывала на обрядовом празднике "Луд" (в переводе с коми - луг), который имежцы отмечали перед началом сенокоса.

Об Усть-Цильме

Усть-Цильма - одно из самых древних сел европейского севера, человек начал заселять эту территорию за несколько тысячелетий до нашей эры. Основание Усть-Цильмы связано с именем новгородца Ивашки Дмитриева Ластки, которому в 1542 году была пожалована царская грамота на пользование землями по реке Печоре. Ластка стоял во главе нескольких новгородских семей. Он приходился не иначе как дальним родственником Ивану Грозному, поскольку не получил бы эти земли всего за рубль, полагают некоторые историки, чьи данные приводят организаторы экспедиции.

Основным занятием жителей слободы были рыбный и охотничий промыслы. В XVII-XVIII с расколом церкви в Усть-Цильму бежали староверы из Москвы, Новгорода, Поморья. Усть-Цильма стала центром печорского старообрядчества, пережила расцвет, превратившись из маленькой слободки в 30 жителей в большое село на 5 тыс. человек.