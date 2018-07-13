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Горан Брегович и Пелагея выступят на фестивале "МИР Сибири" в Красноярском крае

Общество
13 июля, 0:14 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 13, июля. /ТАСС

Как рассказали в министерстве культуры края, помимо выступлений звезд мировой и отечественной эстрады, гостей фестиваля ждет образовательная программа

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КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Сербский музыкант и композитор Горан Брегович с оркестром и российская певица Пелагея выступят на XV Международном фестивале этнической музыки и ремесел "МИР Сибири", который пройдет в поселке Шушенское Красноярского края. Об этом в пятницу ТАСС сообщила министр культуры Красноярского края Елена Мироненко.

"Мы уговаривали Бреговича два года. В этом году под него даже сдвинули на неделю сроки фестиваля, чтобы он смог приехать. Пелагея - еще один хедлайнер - в последний раз на фестивале была десять лет назад. Она отпразднует здесь свой день рождения", - сказала Мироненко.

Также почетными гостями фестиваля станут звезда французской этномузыки Morgane Ji и группа Mgzavrebi из Грузии. В пятницу на главной сцене фестиваля в Шушенском выступит ансамбль барабанщиков "Сансю Асуке дайко" из японской префектуры Аити. 11 участников коллектива исполнят композиции на нескольких видах японских барабанов - окедайко и симедайко, а также на японской лютне сямисен.

Как рассказали в министерстве культуры края, помимо выступлений звезд мировой и отечественной эстрады, гостей фестиваля ждет обширная образовательная программа. Так мэтры японской каллиграфии Такефуса Сасида, Саюри Сисида и Кейко Хиросэ проведут шесть полуторачасовых мастер-классов в Шушенском.

Одной из самых интересных локаций этого года станет площадка "Енисейская Сибирь", посвященная культуре и быту народов, населяющих земли вокруг Енисея. Здесь разместятся национальные жилища кочевых народов Сибири: юрты тувинская и хакасская, чумы народов Севера Красноярского края.

Пройдет здесь и выставка экспонатов музея рубанков из Енисейска. Это частный музей, созданный по инициативе местного жителя Виталия Ислентьева - с 2008 года он приобретает и собственноручно реставрирует рубанки из разных городов России и зарубежья. Международный фестиваль этнической музыки и ремесел "МИР Сибири" пройдет в поселке Шушенское 13-15 июля 2018 года.

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