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СМИ: Трамп лишился 300 тыс. подписчиков в Twitter из-за удаления подозрительных аккаунтов

Общество
13 июля, 2:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Cервис микроблогов начал кампанию по удалению аккаунтов с фейковыми подписчиками

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ТАСС, 13 июля. Президент США Дональд Трамп потерял 300 тыс. подписчиков своей страницы в Twitter после того, как сервис микроболгов начал в четверг масштабную кампанию по удалению подозрительных аккаунтов. Об этом сообщает интернет-портал Mashable.

По его данным, до начала чистки у главы администрации США было 53,4 млн подписчиков в Twitter, однако за четверг их количество сократилось до 53,1 млн.

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Число подписчиков также значительно уменьшилось у Twitter-аккаунтов экс-президента США Барака Обамы и канадского певца Джастина Бибера, певиц Кэтти Перри, Тейлор Свифт и Рианны, отмечает журнал The Hollywood Reporter.

В четверг Twitter начал удалять подозрительные аккаунты, которые могли быть созданы для использования исключительно в качестве фейковых подписчиков. Как уточняет газета The New York Times, многие пользователи Twitter специально увеличивают число своих подписчиков с помощью ботов, чтобы повысить популярность и престиж личных микроблогов, которые можно использовать для расширения влияния в онлайн-пространстве, а также в целях рекламы и продвижения бизнеса. Многие такие автоматически создаваемые аккаунты продаются за деньги, в том числе небольшими фирмами, специально созданными для этих целей. Общее число аккаунтов в сервисе может уменьшиться примерно на 6%, что составляет десятки миллионов подозрительных учетных записей.

По данным The New York Times, ситуация с фальшивыми подписчиками в Twitter и их использованием для расширения своего политического и коммерческого влияния в соцсетях привлекла внимание властей некоторых штатов США и ряда законодателей в американском Конгрессе. Они выступили с призывом к Федеральной комиссии по торговле США вмешаться в ситуацию.

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