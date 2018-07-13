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Bloomberg: суд обязал Johnson&Johnson выплатить $4,7 млрд по делу о вызывающих рак товарах

Общество
13 июля, 3:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, июля. /ТАСС

В компании назвали решение суда несправедливым и обещали подать апелляцию

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© AP Photo/Mel Evans, File

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Суд присяжных в штате Миссури обязал корпорацию Johnson&Johnson (J&J) выплатить примерно $4,69 млрд 22 женщинам, которые заявили, что у них развился рак из-за использования продукции компании. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

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Как оно отмечает, данная сумма занимает шестое место в списке самых крупных компенсаций, которые за всю историю США присуждали присяжные по итогам разбирательств, касающихся некачественной продукции. Решение жюри было единогласным.

Агентство приводит заявление представителя J&J, которая назвала решение суда несправедливым и обещала подать апелляцию. Она также заверила, что использование продукции J&J не приводит к развитию рака.

Против J&J, которую обвиняют в мошенничестве и сокрытии информации о том, что некоторая ее продукция может нанести непоправимый вред здоровью, подано в США уже несколько тысяч исков. Ряд истцов утверждает, что гигиеническая продукция компании содержала асбестовую пыль, которая является сильным канцерогеном, и вызвала рак яичников.

Основанная в 1886 году компания Johnson&Johnson является одним из крупнейших в мире производителей косметических и санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования. В 2016 году оборот J&J составил около $72 млрд.

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