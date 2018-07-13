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В самом северном городе России построят первую этнодеревню

Общество
13 июля, 4:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Деревню с чумом, меховой палаткой и ярангой построят на берегу моря в нескольких километрах от Певека

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ТАСС, 13 июля. Первую этническую деревню построят в самом северном городе страны Певеке. Она откроется осенью и будет рассчитана на привлечение туристов и обучение молодежи традиционным ремеслам, сообщила корреспонденту ТАСС в пятницу автор проект Зоя Сопка.

"Я выиграла грант от фонда поддержки коренного населения "Купол" на миллион рублей. Как только удастся решить вопрос с транспортом, начну постепенно завозить первые строения на место будущей этнодеревни. Новый объект станет не только туристической достопримечательностью, но и местом, где я буду обучать молодежь традиционным ремеслам. Сейчас на Чукотке осталось немного настоящих яранг, поэтому для молодого поколения это будет очень интересно", - полагает собеседница агентства.

Деревня будет располагаться в семи км от города и в 200 м от моря. В нее войдут чум, меховая палатка и яранга. В них Зоя Сопка будет выделывать оленьи шкуры, шить меховую одежду, обувь и изготавливать сувениры. Туристы смогут не только ознакомиться с бытом и традициями коренных народов Чукотки, но порыбачить, собрать дикоросы и сходить в баню.

Работать этнодеревня будет с весны до осени, а на зиму жилища уберут в контейнер. Большую часть времени Зоя Сопка будет жить в переносных традиционных жилищах.

Певек - самый северный город страны, находящийся в одноименном городском округе в Чукотском автономном округе. Сейчас его население составляет порядка пяти тысяч человек.

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