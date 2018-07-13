СМИ: в Weinstein Company объявили об отставке членов совета директоров

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Большинство членов совета директоров Weinstein Company уходят в отставку, в их числе один из ее сооснователей Боб Вайнштейн - брат обвиняемого в изнасилованиях голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщил в четверг журнал Variety.

Как он отмечает, свои посты оставят в пятницу четверо из пяти членов совета директоров, включая его председателя Боба Вайнштейна. В заявлении Weinstein Company, выдержки из которого приводятся в материале, отмечается, что совет практически завершил работу, касающуюся банкротства компании и передачи ее в собственность венчурной фирмы Lantern Capital. Под контроль последней Weinstein Company перейдет в пятницу.

Свой пост сохранила лишь одна из членов совета - Ивона Смит, которая является консультантом по вопросам, связанным с банкротством. После серии увольнений в компании осталось около 40 сотрудников. Lantern Capital заплатила за ее приобретение около $289 млн.

Руководство Weinstein Company столкнулось с серьезными трудностями после скандала, вызванного в октябре 2017 года публикацией статьи в газете The New York Times. В ней утверждалось, что в течение 30 лет сотрудницы компаний, в которых работал Харви Вайнштейн, подвергались с его стороны сексуальным домогательствам. Ранее в этом году Вайнштейну были предъявлены обвинения в насильственных действиях сексуального характера, он не признает вины. Продюсер покинул руководящие должности в Weinstein Company, основанной в 2005 году им и Бобом Вайнштейном.

Фильмы, созданные при участии компаний, возглавляемых Вайнштейном, около 300 раз выдвигались на премию "Оскар". Награда в самой престижной категории "Лучший фильм" досталась пяти кинолентам: "Английский пациент" (1996), "Влюбленный Шекспир" (1998), "Чикаго" (2002), "Король говорит!" (2010) и "Артист" (2014).