Кабмин внес в Думу законопроект о правовом регулировании круизного туризма в Арктике и ДФО

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство РФ вносит на рассмотрение в Госдуму законопроект о правовом регулировании деятельности в сфере круизного туризма в районах внутренних морских вод и территориального моря РФ, входящих в Арктическую зону и Дальневосточный федеральный округ. Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается установить, что в перечне портов, утверждаемом правительством России, должны быть указаны порты или пункты, в которых иностранным туристским судам разрешается производить посадку пассажиров и высадку их на берег", - говорится в сообщении правительства.

Такие изменения обеспечат исключение возможности попадания иностранных туристов на территорию, где расположены российские объекты обороны и безопасности.

Также данные меры позволят туроператорам формировать наиболее привлекательные для иностранцев маршруты, повысить интерес туристов к субъектам, входящим в Арктическую зону и Дальневосточный федеральный округ.

Законопроект, подготовленный Министерством культуры, рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 5 июля 2018 года.