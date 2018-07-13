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Кабмин внес в Думу законопроект о правовом регулировании круизного туризма в Арктике и ДФО

Общество
13 июля, 7:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Изменения позволят туроператорам формировать наиболее привлекательные для иностранцев маршруты

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство РФ вносит на рассмотрение в Госдуму законопроект о правовом регулировании деятельности в сфере круизного туризма в районах внутренних морских вод и территориального моря РФ, входящих в Арктическую зону и Дальневосточный федеральный округ. Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается установить, что в перечне портов, утверждаемом правительством России, должны быть указаны порты или пункты, в которых иностранным туристским судам разрешается производить посадку пассажиров и высадку их на берег", - говорится в сообщении правительства.

Такие изменения обеспечат исключение возможности попадания иностранных туристов на территорию, где расположены российские объекты обороны и безопасности.

Также данные меры позволят туроператорам формировать наиболее привлекательные для иностранцев маршруты, повысить интерес туристов к субъектам, входящим в Арктическую зону и Дальневосточный федеральный округ.

Законопроект, подготовленный Министерством культуры, рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 5 июля 2018 года.

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