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Котята амурских леопардов родились в Московском зоопарке

Общество
13 июля, 8:02 дата обновления: 13 июля, 8:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Это первый за последние 60 лет случай появления в неволе потомства у редчайшего вида хищника

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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Детеныши амурского (дальневосточного) леопарда родились в Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка. Как сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии, оба котенка мужского пола.

Котята, вес которых сейчас составляет по 4,5 кг, появились в семье рожденной в неволе самки Акры и леопарда Николая, которого спасли от браконьеров в Приморье.

"Мы очень рады, что удалось получить здоровое потомство от леопарда Николая. Поскольку он попал к нам из дикой природы, его котята обладают высокой генетической ценностью и имеют большое значение для европейской программы по сохранению популяции амурского леопарда в неволе, активное участие в которой принимает наш зоопарк", - сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Через месяц котят осмотрят ветеринары и проведут первую вакцинацию. Позже детенышей отправят в один из мировых зоопарков.

Специалисты приморского нацпарка "Земля леопарда" отметили, что появившиеся котята стали первыми за 60 лет детенышами дальневосточного леопарда, которые родились в неволе.

"Николай стал основателем новой генетической линии леопардов в неволе. Он - первый носитель "новой крови" из дикой природы с 1956 года, именно тогда официально был запрещен отлов этих кошек. В будущем потомки Leo 80M могут вернуться в леса юга Дальнего Востока", - отмечается в сообщении, распространенном пресс-службой нацпарка парка.

Дальневосточный леопард - самая редкая большая кошка на планете, он занесен в Красную книгу России и Приморского края, Красный список Международного союза охраны природы. В начале 2000-х годов в дикой природе насчитывалось лишь около 30 особей этого вида. Усилиями экологов и России в 2012 году для сохранения редкой кошки появился приморский национальный парк "Земля леопарда". К 2015 году специалисты национального парка зафиксировали уже около 70 дальневосточных леопардов.

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