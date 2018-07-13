Пиво в честь встречи Путина и Трампа поступило в финские магазины и пользуется спросом

ХЕЛЬСИНКИ, 13 июля. /ТАСС/. Пиво, выпущенное в Финляндии по случаю планируемой в Хельсинки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поступило на этой неделе в финские магазины и в некоторых местах уже распродано. На созданной финской пивоварней RPS Brewing для бутылок этикетке изображены оба президента, а посередине расположена надпись "Давай разберемся с этим как взрослые". Всего фирма предполагала, что первая партия бутылок составит 10 тыс. штук.

Найти пиво можно в целом ряде торговых точек в разных городах страны - Хельсинки, Эспоо, Миккели, Тампере, Савонлинна, Оулу и еще шести других населенных пунктах. Купить необычный сувенир еще можно в крупных торговых точках. Так, например, несколько коробок и отдельных бутылок есть в продаже в супермаркете "Ко-маркет" в торговом центре Камппи в Хельсинки по 3,49 евро за штуку. Помимо поставок в магазины, RPS Brewing обещает также завезти пиво в честь саммита в несколько ресторанов в Хельсинки, Эспоо, Йоенсуу, Куопио и Тампере.

В финской столице купить этот товар уже получится не везде. Продавец небольшого магазина "Пиен Олуткауппа", куда в числе прочих во вторник вечером поступило пиво, рассказал ТАСС, что вся партия - 13 коробок по 24 бутылки в каждой - была продана меньше чем за два дня.

"Пиво у нас стоило €4,2 за бутылку. Покупатели приобретали за раз от бутылки до целой коробки. Среди них были разные люди, но особенно много коллекционеров и туристов", - отметил собеседник агентства. "Сам я это пиво еще не попробовал, потому что на работе нам это запрещено", - добавил он.

Кроме того, по случаю саммита RPS Brewing выпустила на рынок и посвященный ему кофе в пачках по 250 граммов. Его завезли в кофейные магазины в восьми финских городах, продажи также открылись в интернете. Правда, онлайн весь кофе уже продан. До сих пор приобрести в интернет-магазине можно футболки к саммиту с таким же рисунком, как на пивных бутылках, пока доступны все размеры.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.