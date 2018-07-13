Посетители Пермского зоопарка смогут увидеть южноамериканских грызунов - патагонских мар

ПЕРМЬ, 13 июля. /ТАСС/. В Пермском зоопарке появились новые животные - патагонские мары. Об этом сообщается в пятницу на сайте самого учреждения.

"Пермский зоопарк получил из парка птиц "Воробьи" (Калужская область) молодую пару патагонских мар - крупных грызунов из Южной Америки, которые являются родственниками морских свинок, внешне похожи на очень крупных зайцев, а двигаются, как олени," - говорится в сообщении.

Вес патагонской мары может достигать 16 кг, длина тела -- до 75 см, а высота в плечах -- до 45 см. При беге мары развивают скорость до 30 км/ч, в минуту опасности их прыжок достигает 2 метров. Место обитания - Южная Америка, пояснили специалисты зоопарка.

В Пермском зоопарке содержится более 400 видов животных, около половины которых занесены в Красную книгу. Условия зоопарка не позволяют демонстрировать всю коллекцию животных. Вопрос о переносе зоопарка на другую территорию обсуждался в Перми с 2008 года.

Сейчас ведется строительство нового зоопарка в микрорайоне "Нагорный". На территории нового зоопарка постоят открытые и закрытые вольеры с системой поддержания температуры и влажности, водоемы, также предусмотрены площадки для праздничных мероприятий для посетителей зоопарка. Ежегодная численность посетителей составит 500 тыс человек в год. К концу лета должно быть закончено строительство первой очереди зоопарка.