Участок Филевской линии московского метро закроют в выходные

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Участок Филевской линии московского метро - между "Киевской" и "Кунцевской" - будет закрыт 14-15 июля в связи с проведением работ по обновлению путевой инфраструктуры, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичной подземки.

"В субботу и воскресенье для пассажиров будут закрыты на вход и выход станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". В период временных ограничений будут продолжены работы по прокладке коммуникаций под путями и обновлению путевой инфраструктуры, масштабные работы пройдут в пассажирской зоне западного вестибюля станции "Багратионовская", - заявили в пресс-службе.

На время закрытия участка между станциями запустят бесплатные компенсационные автобусы КМ, которые будут работать с 5:00 до 2:00 мск. Интервал движения не превысит двух минут.

На временно закрытых станциях, а также на станциях "Киевская", "Кунцевская" и "Александровский сад" будут работать сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Специалисты будут дополнительно информировать о временных ограничениях на станциях Филевской линии, а также помогут сориентироваться и выбрать подходящий маршрут. Для обеспечения безопасности на станциях метро "Киевская" и "Кунцевская" будут дежурить сотрудники Службы безопасности и УВД на метрополитене.

Это уже четвертое удлиненное технологическое "окно" на голубой ветке с начала года. За двое суток специалисты выполнят тот объем работ, на который без остановки движения понадобился бы примерно месяц. В обычном режиме метрополитен возобновит работу уже16 июля, в 5:30 мск.